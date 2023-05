Diễn biến đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc, miền Trung

TPO - Dự báo 3 ngày 30/5-1/6 sẽ là đỉnh điểm đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ. Từ 2/6, miền Bắc giảm nhiệt, miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên hôm nay miền Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 13h chiều nay phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 37 độ như Mường La (Sơn La) 39.3 độ, Sông Mã (Sơn La) 37.2 độ.

Dự báo trong hai ngày 30-31/5, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Tại miền Bắc, ngày 1/6 tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ 2-4/6, khu vực này có nắng nóng cục bộ.

Từ đêm 1-7/6, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều tối và tối. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên trong các ngày 1-5/6 tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối và đêm 5-8/6, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nắng nóng hạ nhiệt.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Riêng các đô thị lớn như Hà Nội…nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn nhiều nhiệt độ dự báo do chịu tác động của hiện tượng đảo nhiệt độ thị, liên quan đến mật độ bê tông hóa, tỷ lệ cây xanh, mặt nước.

Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 29/5 có nơi trên 30mm như Tây Thuận (Bình Định) 47mm, Khánh Phú (Khánh Hòa) 55.4mm, Ma Nới (Ninh Thuận) 43.5mm, Ngã Ba 46 (Bình Thuận) 67mm, Ngọc Yêu (Kon Tum) 35mm, Bù Nho 1 (Bình Phước) 46.2mm, Trần Văn Thời (Cà Mau) 41.4mm.

Dự báo từ chiều tối nay (29/5) đến ngày 30/5, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.