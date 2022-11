Điểm nhấn giáo dục: Tiến sĩ 41 tuổi làm Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

TPO - Đại học Tôn Đức Thắng chính thức có hiệu trưởng; Hội đồng Anh, IDP được cấp phép thi IELTS trở lại hay Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng Bằng khen cho 400 giáo viên tiêu biểu dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam;... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Đại học Tôn Đức Thắng chính thức có hiệu trưởng

Chiều 19/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn và hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng về công tác cán bộ. Ông Trần Trọng Đạo, 41 tuổi vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận là Hiệu trưởng trường đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng, nhiệm kỳ 2021- 2026. (xem chi tiết)

Hội đồng Anh được cấp phép thi IELTS trở lại

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chiều 18/11 đã ký quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa công ty TNHH British Council (Việt Nam), công ty TNHH Công nghệ giáo dục Đông A, công ty CP Phát triển giáo dục và đào tạo ODIN, công ty TNHH University Access Centre Việt Nam và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh). Quyết định này có hiệu lực ngay từ hôm nay 18/11. Thời hạn hoạt động liên kết này là 5 năm. (xem chi tiết)

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Giáo viên sẽ là những người làm thay đổi nền giáo dục

Chiều 18/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng Bằng khen cho 400 giáo viên tiêu biểu dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Giáo dục có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, chính vì vậy nghề dạy học và các thầy giáo, cô giáo luôn được xã hội hết sức quan tâm, tôn vinh và kính trọng. (xem chi tiết)

Nữ sinh trung học ở TPHCM bị 'đàn chị' đánh bầm dập trên đường

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh trung học ở TPHCM bị nữ sinh khác túm tóc, đấm đá vào đầu vào bụng dù người này liên tục van xin, xin lỗi… gây xôn xao dư luận. Nữ sinh bị đánh xuất hiện trong clip được cho là học sinh của Trường THCS Võ Thành Trang, quận Tân Phú, TPHCM. (xem chi tiết)

Bếp ăn liên quan 257 học sinh nhập viện bị tạm dừng hoạt động

Bếp ăn cung cấp suất cơm cho trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa) bị yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động sau khi 257 học sinh nhập viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cũng yêu cầu Khánh Hòa điều tra, xác định nguyên nhân kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường. Cơ quan chức năng phải truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật khi phát hiện vi phạm.

Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS

Bộ GD&ĐT vừa phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia).

Theo quyết định, các bên có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết, kế hoạch đảm bảo các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP cũng như quy định của Bộ GD&ĐT (xem chi tiết)

Sai phạm liên quan Sở GD-ĐT Cần Thơ: Kiến nghị chuyển hồ sơ sang Công an điều tra

Thanh tra TP Cần Thơ vừa có thông báo kết luận thanh tra "Một số gói thầu mua sắm, sổ sách quản lý, thiết bị dạy và học từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục cấp thành phố tại Sở GD-ĐT và UBND quận, huyện, giai đoạn từ năm 2016-2021".

Theo đó, Thanh tra TP đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót về lập danh mục thiết bị cho các gói thầu mua sắm. Đối với các gói thầu năm 2017, tổ giúp việc tham mưu Giám đốc Sở ban hành quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho từng gói thầu là chưa đúng quy định.

Các gói thầu năm 2018-2020, tổ giúp việc tham mưu Giám đốc Sở lập dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị theo hình thức tập trung cho các trường thuộc sự quản lý của quận, huyện là chưa đúng quy định.