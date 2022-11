Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS

TPO - Bộ GD&ĐT vừa phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia).

Theo quyết định, các bên có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết, kế hoạch đảm bảo các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP cũng như quy định của Bộ GD&ĐT.

Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi, việc đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật, nhân viên các bên tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của IELTS Australia Pty Ltd và pháp luật của Việt Nam.

Tại Hà Nội, địa điểm tổ chức thi sẽ gồm: số 30 Triệu Việt Vương (Hai Bà Trưng); số 15-17 Ngọc Khánh (Ba Đình); Tại Đà Nẵng, địa điểm tổ chức thi ở số 10 Ngô Gia Tự; tại TP HCM, địa điểm tổ chức thi là số 161-161A Hai Bà Trưng (quận 3).

Công ty TNHH giáo dục IDP có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND tỉnh/tp nơi tổ chức trước 5 ngày tính đến ngày tổ chức thi. Gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS theo định kỳ 6 tháng 1 lần và khi có sự thay đổi khác quy định tới Bộ GD&ĐT đồng thời sẽ chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ GD&ĐT cũng như cơ quan chuyên môn của địa phương.

Cục quản lý chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS của các bên.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng đã ra quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge.

Trước đó, các đơn vị bất ngờ đồng loạt thông báo việc tạm dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ khiến thí sinh, phụ huynh hoang mang, lo lắng. Thậm chí, một số người có kế hoạch ra nước ngoài thi để kịp chứng chỉ bổ sung hồ sơ xét học bổng du học.