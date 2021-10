Điểm nhấn giáo dục: Thông tin mới nhất vụ thầy giáo xin nghỉ vì 'vấn nạn dối trá'

TPO - Thầy giáo xin nghỉ vì “vấn nạn dối trá” được động viên ở lại dạy học; Nữ giáo viên Hà Nội 'ép' học sinh học thêm online; học sinh lớp 5 tử vong khi đang học trực tuyến... là những thông tin giáo dục nổi bật tuần qua.

Thầy giáo xin nghỉ vì 'vấn nạn dối trá' được động viên ở lại dạy học

Ông Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên Trường Tiểu học An Lợi, Long Thành, Đồng Nai được động viên ở lại dạy học sau lá đơn xin nghỉ vì "vấn nạn giả dối". Thầy Sơn cho hay, sẽ rút đơn khi UBND huyện Long Thành giải quyết rốt ráo những sai phạm của hiệu trưởng và hiệu phó. (xem chi tiết)

Nữ giáo viên Hà Nội 'ép' học sinh học thêm online?

Một số phụ huynh lớp 9A1 Trường THCS Kim Nỗ (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, ngoài thời gian học chính khóa, con còn bị ép phải học thêm trực tuyến ngoài giờ, thậm chí cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Việc học thêm theo hình thức học trực tuyến này diễn ra với các môn: Toán, Văn, Hóa học và Tiếng Anh.

Không những thế, nếu em nào học thêm ở chỗ khác sẽ bị cô N.T.T - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 bắt ngừng ngay việc học hoặc nói những điều không hay về giáo viên dạy ở các lớp đó.

Trao đổi với báo chí, thầy Trần Văn Mười, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Nỗ xác nhận có sự việc này diễn ra với một nhóm giáo viên và học sinh lớp 9A1 của trường.

Trước phản ánh của phụ huynh, ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu các giáo viên liên quan phải dừng ngay việc dạy thêm online, viết kiểm điểm và xử lý viên chức theo quy định.

Học sinh lớp 5 tử vong khi đang học trực tuyến

Thời điểm nam sinh lớp 5 tử vong, các bác sĩ phát hiện trên người nạn nhân có mùi xăng nồng nặc, bị cháy sém; đặc biệt có một lượng lớn khói tràn vào phổi.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, lãnh đạo sở đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em N.V.Q (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Nam Anh, huyện Nam Đàn) - nạn nhân tử vong khi đang học trực tuyến ở nhà. (xem chi tiết)

Sở GD&ĐT TP.HCM điều chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn An Ninh, trong khi đó Hiệu trưởng trưởng này làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT.

Bà Tạ Thị Minh Thư, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD&ĐT làm Trưởng phòng, Phòng quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập Sở GD&ĐT.

Ông Hồ Tấn Minh, Phó trưởng phòng, Phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT làm Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Sở GD&ĐT.

Bà Nguyễn Thị Yến Phương, Phó trưởng phòng, Phòng chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT làm Hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao.

Giáo dục đại học Việt Nam có thêm 2 lĩnh vực được xếp hạng quốc tế

Tổ chức Times Higher Education công bố thêm 4 lĩnh vực được xếp hạng. Việt Nam có đại diện ở 2 trong số 4 lĩnh vực này.

Theo đó, 4 lĩnh vực được Times Higher Education (THE) xếp hạng (World University Rankings by Subject năm 2022) là Business & Economics (Kinh doanh & kinh tế), Education (Giáo dục), Law (Luật), Social Sciences (Khoa học Xã hội). (xem chi tiết)

Đại học Bách khoa Hà Nội tái cấu trúc, thành lập 3 trường trực thuộc

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố quyết định thành lập 3 trường trực thuộc, gồm: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trường Cơ khí; Trường Điện - Điện tử.

Lộ trình đặt ra, đến cuối năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thành lập 5 - 6 trường và 4 - 5 viện, trung tâm nghiên cứu; chuyển đổi, tái cấu trúc các phòng thành các Ban thuộc Đại học; chuyển đổi các viện đào tạo còn lại thành khoa. (xem chi tiết)

Đề xuất học sinh 'vùng xanh' được tới trường

Ngay từ đầu năm học 2021-2022, Bộ GD&ĐT khẳng định, đây là năm học có nhiều xáo trộn, khó khăn vì phải đối mặt diễn biến dịch COVID-19. Do đó, các địa phương chủ động, linh hoạt phương thức dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc truyền hình phù hợp tình hình thực tiễn để hoàn thành kế hoạch năm học. Trong đó, không “đồng phục” một hình thức dạy học cho toàn tỉnh, toàn thành phố mà linh hoạt đến từng trường, tận dụng thời gian vàng khi dịch được kiểm soát để học sinh học trực tiếp.

Đối với Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có ý kiến đề nghị tính toán phương án cho học sinh các huyện ngoại thành thuộc “vùng xanh” trở lại trường. (xem chi tiết)

Cổng trường sập đè trẻ mầm non tử vong

Liên quan đến vụ sập cổng trường khiến trẻ mầm non tử vong, ngày 16/10, lãnh đạo Phòng GD-ĐT Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, Phòng đang yêu cầu các trường học trên địa bàn rà soát lại cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Ông Võ Đăng Thuận, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My cho hay đã nhận được báo cáo của Trường Mẫu giáo xã Trà Nam liên quan đến sự việc sập cổng trường khiến hai trẻ mầm non thương vong.

Điểm trường Măng Dí của Trường Mẫu giáo xã Trà Nam đã được doanh nghiệp tài trợ xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nay. Trước đó, cổng trường được thiết kế là hai cánh cửa khép. Tuy nhiên, sau đợt bão năm 2020, cổng bị hư hỏng phần bản lề nên đã được nhà trường khắc phục bằng cách hàn hai cánh cửa lại với nhau và tạo thành cửa kéo, có đường ray để đẩy đóng mở.

Trong quá trình sử dụng, bánh xe đã bị trượt khỏi thanh ray. Do đó, khi học sinh bám vào, bất ngờ cổng sắt đã đổ sập và dẫn tới sự việc đáng tiếc.