Điểm nhấn giáo dục: Thông tin mới nhất vụ lộ đề lớp 10 tại Kon Tum

TPO - Vụ lộ đề lớp 10 tại Kon Tum; Bộ GD&ĐT xóa sổ chương trình chất lượng cao trong trường đại học hay đề xuất đổi diện ưu tiên thi tốt nghiệp THPT cho con liệt sĩ hy sinh tại Đắk Lắk;…là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Lộ đề lớp 10 tại Kon Tum

Theo tờ trình, kết quả xác minh liên quan đến việc lộ đề thi môn tiếng Anh, Cơ quan Công an tỉnh Kon Tum xác minh cho thấy, giáo viên được giao ra đề đã bất cẩn trong bảo quản Dự thảo đề.

Ban ra đề còn thiếu chặt chẽ trong yêu cầu xử lý bản Dự thảo đề. Học sinh chụp bản Dự thảo đề và chuyển cho bạn học trong nhóm kín. Cơ quan công an cũng xác định nhóm kín có 12 học sinh liên quan đến vụ việc.

Trên cơ sở xác minh của cơ quan công an kết hợp với phân tích chất lượng và phổ điểm tiếng Anh (môn chung) của kỳ thi tuyển sinh năm học 2023-2024 so với phổ điểm năm liền kề trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum khẳng định phạm vi ảnh hưởng của việc lộ bản thảo đề thi môn tiếng Anh là rất nhỏ so với quy mô của kỳ thi.

Do đó, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xét tuyển lớp 10. Cụ thể, với thí sinh không liên quan đến vụ lộ bản thảo đề thi sẽ giữ nguyên phương án xét tuyển. Đối với các thí sinh có liên quan (12 học sinh), Sở Giáo dục và Đào tào tỉnh Kon Tum đề xuất hủy kết quả thi, tổ chức cho các em thi đợt 2 đối với môn tiếng Anh bằng đề dự bị. Dự kiến thời gian thi vào đầu tháng 8.

Về xét tuyển sinh đối với các thí sinh này, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đề xuất sử dụng kết quả thi đợt đầu của môn Toán và Ngữ văn; kết quả thi đợt 2 môn tiếng Anh cùng với điểm rèn luyện, học tập 4 năm cấp Trung học cơ sở của thí sinh để xét tuyển.

Xóa sổ chương trình chất lượng cao trong trường đại học

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Từ ngày 1/12/2023, trong các trường đại học sẽ không còn chương trình đào tạo chất lượng cao. (xem chi tiết)

Đề xuất đổi diện ưu tiên thi tốt nghiệp THPT cho con liệt sĩ hy sinh tại Đắk Lắk

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, cho biết đang hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ GD-ĐT thay đổi diện ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới cho em Nguyễn Văn H. (lớp 12, Trường THPT Việt Đức) huyện Cư Kuin.

Em Nguyễn Văn H. là con trai của liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng hy sinh trong vụ một nhóm đối tượng tấn công trụ sở xã này vào rạng sáng 11/6.

Theo ông Khoa, trường hợp của em H. đang thuộc diện 2 (ưu tiên 0,25 điểm). Sở đang hoàn thiện các hồ sơ liên quan trình Bộ GD- ĐT cho em H. thuộc diện 3 (ưu tiên 0,5 điểm) trong kỳ thi THPT sắp tới.

"Khi biết em H. là con của liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, tôi đã chỉ đạo ngành giáo dục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ em trong quá trình ôn thi, đồng thời thường xuyên thăm hỏi động viên em H.", ông Khoa cho biết thêm.

Việt Nam giành 4 huy chương vàng Olympic Hoá học quốc tế

Bộ GD&ĐT vừa thông báo toàn bộ 8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất đều giành huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng và 4 huy chương Bạc. Đội Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn.

Các thành viên của đội tuyển Việt Nam giành HCV gồm Đỗ Phú Quốc, Nguyễn Nguyên Hải, Lê Quang Trường và Nguyễn Hữu Tiến Hưng. Trong khi đó, Trương Bảo Ngọc, Hoàng Tiến Cường, Trần Đức Anh và Giáp Vũ Sơn Hà giành huy chương bạc.(xem chi tiết)

Phát hiện phụ huynh, học sinh mua bán thiết bị gian lận

Tin từ đại diện Bộ Công an cho biết, trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023, lực lượng Công an đã rà soát, phát hiện và xử lý những hành vi mua bán các thiết bị ghi âm, ghi hình nhằm gian lận thi cử, trong đó có cả phụ huynh, học sinh. (xem chi tiết)

Xếp hàng 'trắng đêm' mua đơn dự tuyển lớp 1 trường công



Dù đến 8h ngày 13/6 nhà trường mới phát hành đơn dự tuyển vào lớp 1, từ tối 12/6, hàng trăm phụ huynh đã xếp hàng ở cổng trường Tiểu học Vạn Bảo (quận Hà Đông). 23h, khoảng 200 phụ huynh vẫn xếp hàng ở cổng trường. Trên tay họ là những giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi nhà trường phát hành đơn dự tuyển là đăng ký. (xem chi tiết)