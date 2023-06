Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, phát hiện phụ huynh, học sinh mua bán thiết bị gian lận

TPO - Tin từ đại diện Bộ Công an cho biết, trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023, lực lượng Công an đã rà soát, phát hiện và xử lý những hành vi mua bán các thiết bị ghi âm, ghi hình nhằm gian lận thi cử, trong đó có cả phụ huynh, học sinh.

Tại Hội nghị về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ GD&ĐT tổ chức sáng 15/6, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm ứng dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an thông tin: Bộ Công an đã triển khai, thực hiện nghiêm túc đồng bộ các công tác chuyên môn, nghiệp vụ tất cả các khâu cho kỳ thi.

Bộ Công an cũng xây dựng nhiều phương án kiểm tra, đánh giá các khâu của kỳ thi, đặc biệt là sử dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ thi; rà soát các thông tin trên mạng, xử lý những thông tin sai lệch trên mạng liên quan, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của kỳ thi.

Qua rà soát các hội nhóm, trang tin, vẫn có tình trạng mua bán thiết bị ghi âm, ghi hình có thể sử dụng để gian lận thi. Trong đó, các đối tượng mua bán có cả phụ huynh, học sinh.

Về giải pháp, Bộ công an tập huấn cho lực lượng ở các địa phương để ngăn chặn việc mua bán các thiết bị gian lận tuy nhiên cán bộ, giáo viên coi thi cũng cần chủ động phát hiện và kịp thời trao đổi với bộ phận chức năng để xử lý các tình huống gian lận. Các thiết bị thí sinh có thể sử dụng nguỵ trang để gian lận năm nay như: đồng hồ, cúc áo, khuyên tai, mắt kính, máy tính bỏ túi…

Ngoài ra, đại diện Bộ Công an cũng cảnh báo thêm, qua kiểm tra các điểm thi ở một số địa phương cho thấy vẫn còn có yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi. Đó là phòng bảo quản đề thi vẫn có bộ thu phát wifi kết nối mạng. “Phải ngắt kết nối mạng, tháo gỡ bộ kết nối và niêm phong chuyển đi nơi khác nhằm đảm bảo an toàn”, ông Mạnh nói.

Đại diện Bộ Công an khẳng định, việc đảm bảo an toàn ở các khâu của kỳ thi như khâu in sao, vận chuyển đề cũng rất quan trọng. Nhiều khâu thực hiện trên máy tính, trong khi tình hình mất an toàn trên không gian mạng đang rất phức tạp.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đề nghị các địa phương chủ động, khẩn trương, kỹ lưỡng, chu đáo, toàn diện trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi sẽ diễn ra cuối tháng 6 tới.