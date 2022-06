Điểm nhấn giáo dục: Thầy Phan Khắc Nghệ nói 'không liên quan đến 2 người bị bắt'

TPO - Khởi tố Tổ trưởng tổ ra đề môn Sinh thi tốt nghiệp 2021; Để thất thoát bạc tỷ, Tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm điểm giám đốc Sở GD&ĐT hay TPHCM xây dựng 'khẩn' chính sách hỗ trợ học phí là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Vụ khởi tố Tổ trưởng tổ ra đề môn Sinh thi tốt nghiệp: Phó hiệu trưởng trường chuyên nói gì?

Hôm 10/6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ GD&ĐT.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị My (SN 1963) và ông Bùi Văn Sâm (SN 1949), đều là cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong vụ án này, bà Phạm Thị My là tổ trưởng tổ ra đề, còn ông Bùi Văn Sâm là thành viên tổ thẩm định đề môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. (xem chi tiết)

Học sinh THCS tốt nghiệp hệ song bằng chưa biết "đi đâu về đâu", Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?

Trước băn khoăn, lo lắng của một số phụ huynh học sinh khi chưa nắm rõ thông tin tuyển sinh vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc năm học 2022-2023,mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông tin phản hồi. (xem chi tiết)

Tuyển sinh năm 2022: Thí sinh tự do vẫn được cộng điểm ưu tiên khu vực

Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non. So với dự thảo trước đó được Bộ lấy ý kiến, Quy chế có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tại dự thảo Quy chế tuyển sinh năm 2022, Bộ GD&ĐT dự định bỏ điểm cộng ưu tiên đối với thí sinh tự do. Tuy nhiên, sau khi nhận được các ý kiến đóng góp, tại Quy chế chính thức, Bộ quy định từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. (xem chi tiết)

ĐBQH truy trách nhiệm giá sách giáo khoa: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải trình thế nào?

Bộ trưởng hai bộ GD&ĐT và Tài chính được các đại biểu quốc hội đặt nhiều câu hỏi về giá sách giáo khoa, tìm giải pháp ổn định và lâu dài về vấn đề giá sách. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT đang tích cực soạn thông tư mới về quy cách, quy chuẩn của sách cho phù hợp hơn với tình hình hiện nay, quy định này cũng sẽ góp phần tác động vào giá sách. (xem chi tiết)

Để thất thoát bạc tỷ, Tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm điểm giám đốc Sở GD&ĐT

Liên quan đến việc Sở GD&ĐT Gia Lai gây thất thoát 2,3 tỷ đồng tại các dự án phần mềm, ngày 8/6, theo nguồn tin của Tiền Phong, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này giai đoạn 2017-2021 về công tác quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư trong việc thực hiện đầu tư, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Tỉnh Gia Lai yêu cầu báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm về Sở Nội vụ trước ngày 16/6. (xem chi tiết)

TPHCM xây dựng 'khẩn' chính sách hỗ trợ học phí

UBND TPHCM vừa giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành nghiên cứu xây dựng mức hỗ trợ học phí phù hợp đối các với bậc học (trừ bậc tiểu học) từ năm học 2022- 2023. (xem chi tiết)