Điểm nhấn giáo dục: Mới nhất vụ bé 17 tháng tuổi tử vong khi ở trường về

Cô giáo thừa nhận bạo hành trẻ 17 tháng dẫn đẫn đến tử vong

Chiều 3/3, UBND TP Hà Nội có chỉ đạo nhanh chóng làm rõ vụ bé trai 17 tháng tuổi (ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) tử vong bất thường sau khi ở lớp mầm non. Sau khi tiếp nhận thông tin bé trai P.T.Đ. (17 tháng tuổi) tử vong có nhiều biểu hiện bất thường xảy ra tại địa bàn xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín, Hà Nội), Công an huyện Thường Tín đã triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Thị An (sinh năm 1993) và Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1992) để lấy lời khai. Đây là 2 cô giáo trông giữ cháu Đ. tại cơ sở mầm non.

Tại cơ quan công an, ban đầu, 2 đối tượng khai báo quanh co, thay đổi lời khai hòng che dấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng, cơ quan công an đã khiến 2 đối tượng phải thừa nhận tội lỗi của mình.

Hàng loạt học sinh ở Nghệ An bỏ học đi lấy chồng, lấy vợ

Ngày 4/3, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết từ đầu năm học 2022-2023 đến nay, đã có 154 học sinh của các trường THCS trên địa bàn huyện nghỉ học.



TPHCM: Nhiều trường quốc tế cảnh báo phụ huynh về nạn lừa đảo

Một số trường quốc tế tại TPHCM như Việt Úc, Tây Úc, Vinschool… đã gửi thông báo đến phụ huynh học sinh cảnh báo vấn nạn lừa đảo...

Như Tiền Phong đã phản ánh, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiếp nhận thông tin của 3 trường hợp là phụ huynh có con đang theo học tại Trường quốc tế Việt Úc đóng trên địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM). Các phụ huynh đến bệnh viện cùng một lý do là tìm thông tin của con đang được cấp cứu tại Chợ Rẫy.

Khẩn trương điều tra việc trẻ tử vong ở cơ sở mầm non

Liên quan đến việc trẻ mầm non tử vong sau ít ngày đi học, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc gửi huyện Thường Tín điều tra, làm rõ sự việc. Cụ thể, trong văn bản Văn phòng UBND TP Hà Nội nêu, ngày 3/3, cơ quan báo chí thông tin về việc bé trai tử vong bất thường sau khi đến lớp mầm non.

Bộ Giáo dục phản hồi chính thức về chứng chỉ Aptis của Hội đồng Anh

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Hội đồng Anh giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis, có biện pháp xử lý bảo đảm quyền lợi của người dự thi.

Rút ngắn xét tuyển đại học

Bộ GD&ĐT dự kiến, thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay chỉ còn hai tuần (trong khi năm ngoái là một tháng). Thời gian thí sinh biết điểm chuẩn và nhập học cũng sớm hơn một tháng so với mốc 17/9 và 30/9 của năm trước.

Nhóm người lạ vào trường học bán thực phẩm chức năng, Sở GD&ĐT Đắk Lắk chỉ đạo nóng

Nhóm người lạ đã vào một số trường học trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy lý do tặng quà cho học sinh, sau đó bán thực phẩm chức năng cho giáo viên. Sở GD&ĐT Đắk Lắk vừa yêu cầu các phòng, các trường ngăn chặn tình trạng trên.

Bộ GD&ĐT công bố đề minh họa tất cả môn thi tốt nghiệp THPT

Sau khi chốt lịch thi, Bộ GD&ĐT đã công bố đề minh họa tất cả các môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.