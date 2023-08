Đến từng phường gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Thông tin tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội (TPHCM) tháng 8, 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 diễn ra chiều 30/8, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết, thành phố có 153 dự án với số vốn được bố trí trên 27.000 tỷ đồng. Đến thời điểm này, thành phố đã giải ngân chỉ trên 6.300 tỷ đồng (đạt hơn 35%), trong đó tỷ lệ giải ngân cao nhất hiện tại thuộc về dự án đường Vành đai 3 và dự án nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp); 25 dự án khác có số vốn giải ngân rất thấp. Do đó, việc thực hiện mục tiêu giải ngân đạt 95% vào cuối năm là bài toán mà cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng phát biểu.

“Vừa qua, Sở đã đến từng quận huyện và cùng Chủ tịch các địa phương tháo gỡ ngay ngay từ phường, vì tất cả hồ sơ lập phương án bồi thường đều được địa phương thực hiện”, ông Thắng cho hay và nhìn nhận đây là vấn đề mà thành phố phải tập trung đến cuối năm.

Cũng theo ông Thắng, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang cùng Sở Tài chính và hội đồng thẩm định giá đất tập trung tháo gỡ và thẩm định các dự án đang vướng mắc.

Khách du lịch chưa tăng trưởng đột biến

Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, hiện tại các doanh nghiệp du lịch xác nhận vẫn chưa có sự tăng trưởng đột biến về số lượng khách sau khi chính sách visa mở cửa có hiệu lực từ ngày 15/8.

Theo bà Hoa, tháng 8 vẫn là thời điểm thấp điểm về khách quốc tế lẫn nội địa. Khảo sát của Sở về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp du lịch và ghi nhận chưa có sự tăng trưởng đột biến về số lượng khách sau khi chính sách visa mở cửa có hiệu lực từ ngày 15/8. Tuy nhiên lượng khách tìm kiếm, thăm hỏi thông tin và đăng ký ở cả khối lữ hành và khối khách sạn đã tăng khoảng 20 - 30%.

Theo bà Hoa, hiện nay đối với các khách sạn, lượng khách đăng ký đặt phòng trong tháng 9 đã đạt khoảng 70% và khả năng còn tăng khoảng 20% nữa bởi xu hướng khách du lịch hiện nay là đặt phòng khá cận so với lịch trình đi du lịch. Bà Hoa cũng nhận định, từ tháng 9 đến cuối năm nay sẽ có sự tăng trưởng mạnh ở cả khách quốc tế lẫn nội địa.

Về giải pháp thu hút khách du lịch từ nay đến cuối năm, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, ngành tập trung cho Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM sắp diễn ra với việc tăng cường quy mô ít nhất gấp đôi hội chợ năm trước, đồng thời chú trọng đến các xu hướng du lịch mới trên thế giới…

Cùng với đó, tiếp tục chương trình kích cầu du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9 với hơn 100 sản phẩm kích cầu; đặc biệt tour tham quan trụ sở HĐND - UBND được xác định là điểm nhấn hút khách đến với TPHCM trong dịp lễ.

Báo cáo kết quả tình hình KT - XH TPHCM trong tháng 8, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tính tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng, chỉ số IIP trên địa bàn thành phố tăng 2,8% so với cùng kỳ. Chỉ số lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 8 tăng 0,2% so với tháng trước và giảm 3,1% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, chỉ số lao động giảm 2,1% so với cùng kỳ.