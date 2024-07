'Deadpool & Wolverine' càn quét phòng vé

TPO - Với 205 triệu USD, “Deadpool & Wolverine” chính thức trở thành phim xếp hạng R có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại, đồng thời xếp hạng 8 đối với phim điện ảnh nói chung.

Chính thức ra rạp toàn cầu vào ngày 26/7, Deadpool & Wolverine, xoay quanh cuộc phiêu lưu của hai nhân vật nổi tiếng hàng đầu Marvel, đang tạo nên cơn sốt phòng vé.

Bom tấn siêu anh hùng duy nhất của Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) trong năm 2024 đã thu về 205 triệu USD trong tuần đầu tiên công chiếu (26-28/7), đạt thành tích là phim có doanh thu mở màn cao thứ 8 mọi thời đại, xếp trên Black Panther năm 2018 (202 triệu USD) và sau Jurassic World năm 2015 (208 triệu USD) và The Avengers năm 2012 (207 triệu USD). Chỉ có chín bộ phim trong lịch sử Hollywood vượt qua cột mốc 200 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.

Con số trên cũng dễ dàng vượt qua Deadpool năm 2016 (132 triệu USD) để lập kỷ lục về doanh thu mở màn cuối tuần cao nhất từ trước đến nay của phim được xếp hạng R (cấm người dưới 17 tuổi). Deadpool 2 hiện là phim có doanh thu mở màn cao thứ ba của phim được xếp hạng R với 125 triệu USD.

Bên cạnh đó, Deadpool & Wolverine cũng là tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất năm 2024, bỏ xa cái tên giữ kỷ lục trước đó là Inside Out 2 với 155 triệu USD.

Trên thị trường quốc tế, màn kết hợp của Ryan Reynolds và Hugh Jackman mang về cho Disney 233,3 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 438 triệu USD. Sau 3 ngày công chiếu, phim xếp hạng 6 trong danh sách doanh thu cao nhất năm 2024. Nhà Chuột đã chi khoảng 200 triệu USD để sản xuất và khoảng 100 triệu USD nữa để quảng bá cho phim.

Trước khi phim ra rạp, phần thứ 3 của Deadpool được dự đoán thu về 160-170 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ vào 3 ngày cuối tuần. Thực tế cho thấy các chuyên gia dường như đã xem nhẹ sức hút của gã quái nhân đeo mặt nạ đỏ - đen. Chỉ riêng trong ngày 26/7, Deadpool & Wolverine đã thu về 96 triệu USD, nhiều hơn hầu hết bộ phim ra mắt năm 2024 kiếm được trong toàn bộ tuần đầu công chiếu.

Theo Variety, nguyên nhân cho những con số ấn tượng đó là vì người hâm mộ cuồng nhiệt muốn trở thành một trong những người đầu tiên xem phim sau 6 năm dài chờ đợi. Ngoài ra, màn hồi sinh của Người Sói Logan thực sự khiến fan của dòng phim X-Men tò mò. Bên cạnh đó, cơn mưa lời khen từ suất chiếu sớm cũng tạo động lực lớn cho khán giả ra rạp.

Deadpool & Wolverine là một chiến thắng cần thiết đối với Marvel. Mặc dù gã khổng lồ truyện tranh đã cho ra mắt 33 bộ phim bom tấn trong 15 năm và sau cuối tuần qua trở thành loạt phim đầu tiên vượt mốc doanh thu 30 tỷ USD trên toàn cầu, những tác phẩm trước Deadpool 3 là Eternals, Ant-Man and the Wasp: Quantumania và The Marvels đều thất bại. Giới chuyên môn nhận định dòng phim siêu anh hùng đang bước vào thời kỳ thoái trào. Việc có vô số phần phụ, phần tiếp theo và phim truyền hình khiến người xem bội thực, chán ngán những nhân vật bước ra từ truyện tranh mà họ từng yêu thích.

David A. Gross của công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research đánh giá đại dịch COVID-19 không ảnh hưởng đến các tựa phim siêu anh hùng đã thành thương hiệu, bằng chứng là thành công vang dội của Spider-Man: No Way Home (1,91 tỷ USD), Doctor Strange and the Multiverse of Madness (956 triệu USD), Black Panther: Wakanda Forever (859 triệu USD) và Guardians of the Galaxy Vol. 3 (846 triệu USD). Tuy nhiên, những bộ phim mới và những nhân vật ít được biết đến hơn lại khó hấp dẫn được người xem. Vì vậy, phương án tốt cho MCU là tiếp tục khai thác những cái tên quen thuộc. Deadpool & Wolverine rõ ràng đã chứng thực điều đó.