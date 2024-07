‘Deadpool & Wolverine’ - trận chiến kịch tính

TPO - Bom tấn "Deadpool & Wolverine" được đánh giá cao nhờ khai thác tốt các nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng. Sự trở lại của tài tử Hugh Jackman cũng giúp tác phẩm có cảm xúc và nhiều chiều sâu.

Deadpool & Wolverine được nhiều chuyên trang đánh giá là một trong những bom tấn đáng chờ đợi nhất trong mùa hè năm nay. Đây là phần phim thứ ba về Deadpool, cũng là phần 34 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Với kinh phí lên đến 200 triệu USD cùng sự trở lại của tài tử Hugh Jackman trong vai Wolverine, tác phẩm được kỳ vọng lập cú hit tại phòng vé, nhất là khi dòng phim siêu anh hùng đang thoái trào, nhiều dự án trước đó của Marvel Studios đều nhận phản hồi không tốt.

Cuộc hội ngộ của hai siêu anh hùng

Chuyện phim chọn mốc thời gian sáu năm sau những sự kiện của phần trước. Wade Wilson (Ryan Reynolds) – tức Deadpool - đã giải nghệ và làm nghề bán xe hơi. Một ngày, anh bất ngờ bị bắt cóc và nhận được thông tin vũ trụ đang bị đe dọa vì sự xuất hiện của Logan (Hugh Jackman) – tức Wolverine.

Trước tình thế đó, Deadpool quyết định du hành đa vũ trụ, tìm kiếm một biến thể Wolverine khác nhằm cứu lấy dòng thời gian của mình. Song, sự việc chẳng hề đơn giản khi Wolverine ở vũ trụ khác cũng không thể hòa hợp với tính cách quái đản của Deadpool.

Deadpool & Wolverine đi theo mô-típ quen thuộc của các thương hiệu phim Hollywood khi cố gắng ghép nối các nhân vật nổi tiếng lại với nhau, tương tự Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), Godzilla x Kong: The New Empire (2024)...

Tuy nhiên, phim vẫn được chờ đón vì Deadpool và Wolverine đều là những nhân vật được yêu thích, lại có tính cách hoàn toàn đối lập. Một bên là gã lính đánh thuê điên loạn, hài hước, bên kia là dị nhân cô độc, trầm lặng và mang trong mình quá khứ đau khổ.

Phần lớn người hâm mộ mong chờ sự kết hợp giữa hai siêu anh hùng nổi tiếng sẽ tạo ra nhiều tình huống hài hước và những trận chiến đầy kịch tính, khác biệt.

Khâu kịch bản tiếp tục do bộ ba từng làm Deadpool 2 - Rhett Reese, Paul Wernick và Ryan Reynolds – đảm nhận. Câu chuyện khai thác tốt thế giới đa vũ trụ và lối kể phi tuyến tính, tạo nên góc nhìn thú vị về các siêu anh hùng.

Ngồi ghế đạo diễn là Shawn Levy – nổi tiếng với các phim hài như The Pink Panther (2006), Night at the Museum (2006), Date Night (2010)… Anh cũng từng có dịp cộng tác với tài tử Ryan Reynolds trong hai tác phẩm gần nhất là Free Guy (2021) và The Adam Project (2022).

Với kinh nghiệm lâu năm, nhà làm phim xử lý tốt các cảnh hài hước lẫn hành động, giúp tác phẩm giữ được tính giải trí xuyên suốt thời lượng 128 phút.

Phần lớn kinh phí đổ dồn vào khâu hành động, kỹ xảo. Phim ghi điểm với những khung hình ấn tượng, hiệu ứng CGI được xây dựng chân thực giúp các cảnh đánh đấm trở nên kịch tính hơn.

Song, một vài cảnh quay máu me, đậm tính bạo lực khiến phim dãn nhãn T18 (cấm khán giả dưới 18 tuổi) khi ra mắt thị trường Việt.

Hugh Jackman, Ryan Reynolds giữ phong độ

Deadpool & Wolverine đánh dấu lần thứ mười Hugh Jackman xuất hiện với vai Wolverine kể từ X-Men (2000). Hơn hai thập kỷ, tài tử đã gắn liền với vai diễn và trở thành một biểu tượng không thể thay thế trong lòng khán giả.

Với kinh nghiệm lâu năm, Hugh Jackman thấu hiểu và có khả năng thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của Wolverine. Anh không chỉ thể hiện tốt các phân đoạn hành động mà còn lột tả được hình ảnh một siêu anh hùng “già gân”, trải đời và chất chứa nhiều nỗi niềm.

Hugh Jackman từng tuyên bố rời bỏ vai diễn Wolverine kể từ sau Logan (2017). Nhưng theo IMDb, tài tử vẫn gật đầu tham gia dự án vì “muốn có khoảng thời gian tuyệt vời trên phim trường” cùng Ryan Reynolds.

Sự xuất hiện trở lại của ngôi sao Australia giúp tác phẩm mang màu sắc hoài niệm, khơi gợi nhiều ký ức và cảm xúc của người hâm mộ.

Trong khi đó, Ryan Reynolds vẫn chinh phục người xem với phong cách hài hước độc đáo quen thuộc. Tài tử liên tục tung hứng với bạn diễn Hugh Jackman bằng những câu thoại dí dỏm và biểu cảm hài hước.

Hai tài tử cũng không gặp khó khăn khi đứng chung khung hình. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Hugh Jackman và Ryan Reynolds là yếu tố chính làm cho tác phẩm trở nên hấp dẫn hơn.

Khi ra mắt, Deadpool & Wolverine nhận được phản hồi tương đối tốt từ giới phê bình lẫn khán giả. Phim xếp loại “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 80% bình chọn tích cực, đạt 8.3/10 điểm trên IMDb. Phần lớn đánh giá cao cách xây dựng kịch bản, diễn xuất của hai tài tử cũng như cách khai thác các nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng. Điểm trừ là mô-típ còn quen thuộc, nhiều tình huống còn dễ đoán, phản diện chưa đủ ấn tượng.

Vì là phim duy nhất của MCU ra mắt trong năm nay, Deadpool & Wolverine được kỳ vọng lớn về doanh thu. Tác phẩm đang hốt bạc ở thị trường quốc tế, thu hơn 211 triệu USD trong tuần đầu ra mắt, vượt kinh phí sản xuất.

Ở Việt Nam, bom tấn bị phim hoạt hình Conan 27: Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô cản đường, nhưng vẫn thu hơn 21 tỷ đồng trong tuần mở màn.

Nhìn chung, Deadpool & Wolverine được đón nhận nhờ tài kể chuyện khéo léo của đạo diễn Shawn Levy. Sự xuất hiện của Hugh Jackman cũng giúp phần phim thứ ba về Deadpool trở nên cảm xúc, sâu sắc hơn thay vì chỉ vui vẻ như trước.