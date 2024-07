‘Vây hãm trên không’: Kịch bản hấp dẫn nhưng kết dễ đoán

TPO - Phim Hàn "Vây hãm trên không" được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật của Hàn Quốc. Dù nội dung còn quen thuộc, tác phẩm vẫn lôi cuốn khán giả nhờ phần kịch bản chắc chắn và diễn xuất thuyết phục của các ngôi sao.

Đúng như tên gọi, phim Hàn Vây hãm trên không (Tựa quốc tế: Hijack 1971) kể lại câu chuyện cướp máy bay, gợi nhớ nhiều phim Hollywood như Airport 1975 (1974), Whisky Romeo Zulu (2004), Flight (2012), Sully (2016)… Nhưng thực tế, kịch bản phim được xây dựng dựa trên sự kiện có thật từng gây rúng động Hàn Quốc vào năm 1971.

Sau nhiều thập niên, các nhà làm phim xứ kim chi quyết định đưa câu chuyện lên màn ảnh rộng. Bộ phim chuyển thể gây chú ý với sự góp mặt của các ngôi sao như Ha Jung Woo, Yeo Jin Goo, tạo được tiếng vang tốt khi ra mắt khán giả quê nhà.

Cuộc đấu trí căng thẳng trên không

Nhân vật chính trong phim là phi công Tae In (Ha Jung Woo). Anh bị buộc phải giải ngũ vì không tuân lệnh bắn hạ máy bay chở khách Hàn Quốc vượt biên đến Triều Tiên.

Sự việc khiến Tae In luôn giằng xé nội tâm mỗi ngày nhưng anh vẫn giữ lửa đam mê với nghề. Hai năm sau, Tae In làm cơ phó cùng cơ trưởng Gyu Sik (Sung Dong Il) trên một chuyến bay thương mại.

Họ đang chở 60 người từ Sokcho đi Seoul thì tên khủng bố Yong Dae (Yeo Jin Goo) bất ngờ kích nổ quả bom tự chế. Hắn đe dọa tính mạng hành khách, đồng thời ép phi công chuyển hướng sang Triều Tiên để vượt biên.

Một lần nữa, Tae In rơi vào tình huống khó khăn như trong quá khứ. Anh phải tìm cách hạ gục tên khủng bố để cứu sinh mạng các hành khách, trong khi Yong Dae vốn cũng không phải kẻ đơn giản với một kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng từ trước.

Đây là phim điện ảnh đầu tay của Kim Sung Han – người từng giữ vai trò trợ lý đạo diễn cho một số bom tấn như 1987: When The Day Comes (2017), Ashfall (2019). Nhà làm phim xử lý câu chuyện khá tốt, từ tốn đưa người xem bước vào không khí căng thẳng, bối rối trên không trung.

Bối cảnh chiếc máy bay được tận dụng triệt để. Trong không gian nhỏ bé và bí bách, mọi thứ càng trở nên hỗn loạn khi quả bom phát nổ. Cuộc đấu trí giữa cơ phó Tae In và không tặc vì thế càng thêm phần kịch tính, khó lường.

Phụ trách phần kịch bản là Kim Kyung Chan – từng làm 1987: When The Day Comes (2017). Biên kịch xây dựng loạt tình huống căng thẳng để giúp phim khác biệt với các tác phẩm cùng dòng của Hollywood. Nhiều cảnh hành động được cài cắm khéo léo, giúp tăng sự hồi hộp của người xem.

Thông qua câu chuyện, phim không chỉ gợi nhắc sự kiện cũ mà còn khắc họa nỗi đau thế hệ giữa người dân Hàn Quốc - Triều Tiên khi chứng kiến đất nước bị chia cắt. Máy bay càng gần đến không phận Triều Tiên thì tình thế càng trở nên nguy hiểm. Hành khách càng đối diện khả năng không còn được nhìn thấy quê hương mãi mãi.

Đáng tiếc, vì dựa trên câu chuyện có thật nên cái kết vẫn còn hơi đơn giản và dễ đoán. Một số tình tiết melodrama vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của phim Hàn, chủ yếu nhằm lấy nước mắt của khán giả.

Diễn xuất là điểm cộng

Người hâm mộ Ha Jung Woo cho rằng tài tử có con mắt chọn kịch bản, chưa từng tham gia dự án nào đáng chê. Lần này, anh cũng không khiến khán giả phải thất vọng khi vào vai cơ phó Tae In quả cảm.

Với bản lĩnh diễn xuất, nam diễn viên khắc họa thành công diễn biến tâm lý, quá khứ của nhân vật, giúp câu chuyện có thêm chiều sâu.

Bên cạnh Ha Jung Woo, diễn viên gạo cội Sung Dong Il cũng ghi điểm với diễn xuất chân thật, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Đặc biệt, Yeo Jin Goo gây ấn tượng với tên khủng bố Yong Dae. Theo Forbes, ngôi sao sinh năm 1997 mong muốn được đóng phản diện từ lâu để từ bỏ hình ảnh mỹ nam quen thuộc trong các phim truyền hình Moon Embracing the Sun, Hotel Del Luna…

Nhân vật Yong Dae được xây dựng ở thế đối lập nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng với vai chính Tae In. Ở trên máy bay, cả cơ trưởng lẫn tên khủng bố đều có những góc khuất nội tâm riêng, không thể giải bày cùng ai.

Đây cũng là một trong những vai diễn đáng nhớ của Yeo Jin Goo kể từ khi vào nghề với tư cách diễn viên nhí lúc tám tuổi.

Phát hành lần đầu tại Hàn Quốc vào tháng 6, Vây hãm trên không nhận được phản hồi tương đối tốt từ giới phê bình lẫn khán giả. Phim đạt doanh thu hơn 11,8 triệu USD tại quê nhà, hiện đứng thứ tư trong danh sách phim Hàn ăn khách nhất năm nay.

Ra mắt rạp Việt khá muộn màng, Vây hãm trên không phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khi mùa phim hè đang sôi động. Theo Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), tác phẩm đứng thứ ba về doanh thu cuối tuần, xếp sau phim hoạt hình Kẻ trộm mặt trăng 4 và phim Hàn Dự án mật: Thảm họa trên cầu.

Tác phẩm ghi điểm nhờ phần kịch bản chắc chắn và diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên. Dù diễn biến câu chuyện không tặc trên máy bay không quá mới mẻ nhưng vẫn tạo được sự kịch tính, lôi kéo khán giả đến cuối.