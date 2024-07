Có gì trong bom tấn 200 triệu USD?

TPO - Với kinh phí lên đến 200 triệu USD, bom tấn "Twisters" mang đến cho người xem câu chuyện hấp dẫn, thông điệp sâu sắc. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ kịch bản được xây dựng chắc chắn và diễn xuất thuyết phục của các ngôi sao.

Twisters (tựa Việt: Lốc xoáy tử thần) được chuyên trang Rotten Tomatoes đánh giá là một trong những bom tấn đáng chờ đợi nhất năm nay. Đây là hậu truyện có nội dung độc lập của Twister - bom tấn kinh điển về thảm họa thiên nhiên, từng gây chấn động phòng vé năm 1996, đạt hơn 495 triệu USD toàn cầu so với kinh phí 92 triệu USD.

Sau gần ba thập niên, Hollywood đưa đề tài trở lại với một câu chuyện mới, dàn diễn viên mới và thông điệp cập nhật, hợp thời hơn.

Cuộc chiến với thiên tai

Nội dung của Twisters khá đơn giản, xoay quanh cuộc chiến khốc liệt giữa con người và thảm họa thiên nhiên, vốn là mô-típ quen thuộc của thể loại.

Nhân vật chính là Kate (Daisy Edgar-Jones), một nhân viên khí tượng nhiệt huyết sống ở New York, Mỹ. Trước đây, cô từng lập nhóm săn bão để làm thử nghiệm nhưng bất ngờ gặp tai nạn nên đành phải từ bỏ đam mê.

Một thời gian sau, Kate được người bạn cũ mời tham gia thử nghiệm một hệ thống theo dõi bão mới, tiên tiến hơn. Đồng ý tham gia, Kate phải “đối đầu” với nhóm của Tyler (Glen Powell), một anh chàng nổi tiếng trên mạng xã hội, thích đăng những nội dung săn bão đầy mạo hiểm.

Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là chinh phục những cơn lốc xoáy đáng sợ, có thể cướp đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào. Càng về sau, thảm họa thiên nhiên càng trở nên khủng khiếp khiến các nhân vật phải tìm cách giúp đỡ nhau sống sót bằng mọi giá.

Ngồi ghế đạo diễn là Lee Isaac Chung – nổi tiếng với Minari (2020). Nhà làm phim xử lý nhịp điệu khéo léo, giúp câu chuyện giữ được độ hấp dẫn suốt thời lượng hơn 2 tiếng.

Tác phẩm không thiếu những pha hành động đầy kịch tính, mô tả cuộc rượt đuổi khốc liệt giữa con người và lốc xoáy. Từng phân đoạn được cài cắm hợp lý, giúp tạo nên bầu không khí căng thẳng cần thiết cho phim.

Với ngân sách lên đến 200 triệu USD, Twisters là một trong những bom tấn thảm họa đắt đỏ nhất của nhà Warner Bros. Phần lớn kinh phí đổ dồn vào khâu hình ảnh, mang lại cho người xem những thước phim được quay dựng công phu, kết hợp cùng kỹ xảo vi tính tạo cảm giác mãn nhãn.

Các cảnh lốc xoáy, vòi rồng được xây dựng hoành tráng, với ống kính đa dạng mang lại nhiều cảm xúc. Khâu bối cảnh và hiệu ứng đặc biệt cũng được đầu tư, góp phần tăng thêm sự chân thực cho khung hình.

Thông qua câu chuyện, tác phẩm cũng khéo léo lồng ghép thông điệp về sức mạnh của thiên nhiên. Xem phim, khán giả tận mắt chứng kiến những trận vòi rồng với mức độ tàn phá khủng khiếp, đe dọa sinh mạng của biết bao người dân vô tội.

Đứng trước thảm họa, con người trở nên nhỏ bé và nhiều lần cảm thấy bất lực. Nhưng bằng ý chí và sự quyết tâm, các nhân vật đã dũng cảm đối mặt với nguy hiểm để nghiên cứu và hiểu rõ hơn về lốc xoáy, từ đó cứu sống được nhiều người hơn.

Diễn xuất thuyết phục

Bên cạnh tên tuổi của phần tiền nhiệm, dự án còn gây chú ý nhờ sức hút của hai ngôi sao trẻ triển vọng là Glen Powell và Daisy Edgar-Jones.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của mỹ nam đang lên Glen Powell sau bộ phim ăn khách Anyone but you (2023), cũng là lần đầu anh thử sức với đề tài thảm họa.

Vai diễn tiếp tục chứng minh Powell là một trong những sao nam sáng giá nhất hiện tại của Hollywood. Với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, anh không gặp khó khăn khi tạo ra những khoảnh khắc hài hước tự nhiên và cuốn hút.

Ngôi sao mang đến cho nhân vật Tyler nét quyến rũ và sự duyên dáng. Đồng thời, anh cũng rất tận tâm với vai diễn, dành nhiều thời gian để nghiên cứu nhân vật, tạo bất ngờ với người xem.

Đóng cùng Glen Powell, nữ chính Daisy Edgar-Jones không hề lép vế. Ngôi sao của Xa ngoài kia nơi loài tôm hát (2022) chứng tỏ kỹ năng diễn xuất chín muồi khi lột tả trọn vẹn cảm xúc phức tạp của nhân vật.

Từ những khoảnh khắc sợ hãi, run rẩy hay sự dũng cảm, quyết tâm vượt qua nỗi sợ của Kate đều được Edgar-Jones tái hiện hoàn hảo trên màn bạc.

Đặc biệt, hai ngôi sao phối hợp ăn ý khi xuất hiện cùng khung hình, giúp cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn hơn, thay vì chỉ tập trung vào việc săn vòi rồng khô khan.

Twisters có màn ra mắt sớm tại một số thị trường, bao gồm Việt Nam, trước khi chính thức phát hành tại Mỹ vào 19/7. Phản ứng của khán giả lẫn giới phê bình dành cho phim tương đối tốt, với 78% bình chọn tích cực trên Rotten Tomatoes.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim đứng thứ ba trong bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần, hiện hốt hơn 5,4 tỷ đồng tại rạp Việt. Lý do là dự án chưa được quảng bá tốt, lại phải cạnh tranh với phim hoạt hình Kẻ trộm mặt trăng 4.

Song, thành tích phòng vé tại thị trường quốc tế lại khá tích cực, với 11,5 triệu USD trong tuần mở màn tại các thị trường nhỏ lẻ. Deadline dự đoán tác phẩm sẽ thu về khoảng 45-50 triệu USD khi công chiếu tại Mỹ trong tuần này. Tổng doanh thu dự kiến của phim rơi vào tầm 450 triệu USD.

Nhìn chung, Twisters không chỉ đảm bảo tính giải trí mà còn lồng ghép thông điệp sâu sắc về môi trường, khí hậu. Phim ghi điểm nhờ kịch bản được xây dựng chắc chắn và diễn xuất thuyết phục.