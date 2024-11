Để tội phạm liên quan 'tín dụng đen' không còn đất sống: Quyết liệt đấu tranh không ngừng nghỉ

Đây là một trong những nhận định của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khi nói về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan “tín dụng đen”.

Nhiều địa phương chặn đứng “tín dụng đen”

Như đã thông tin trong số báo trước, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, “tín dụng đen” hiện nay đã từng bước được đẩy lùi và “không còn đất sống, không còn là nguồn lợi bất chính béo bở” của tội phạm.

Trên thực tế, Chỉ thị số 12 được triển khai thực hiện rất nghiêm túc, bài bản, hiệu quả và có sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành và cấp ủy chính quyền địa phương.

“Ít có một Chỉ thị nào mà có sự vào cuộc của các đoàn thể, người dân tham gia tự tẩy xóa các số điện thoại, bóc tờ rơi quảng cáo cho vay tiền “tín dụng đen” dán trên các bờ tường, cột điện... Bên cạnh đó, người dân đã chủ động cung cấp các thông tin, tài liệu về các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” cho cơ quan chức năng để xử lý, và từ đó hình thức “tín dụng đen” truyền thống như cho vay cầm đồ đã giảm” - Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an đánh giá.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khen ngợi Cục CSHS

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình – Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP vừa gửi thư khen Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an về thành tích trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen. Góp phần chuyển biến rõ rệt về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, được quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích của cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự cùng lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc đã đạt được. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; đồng thời, chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, quyết tâm hơn nữa trong đấu tranh, trấn áp và xử lý các loại tội phạm, trong đó có tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.