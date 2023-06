Đề nghị truy tố 4 bị can hủy hoại hàng nghìn mét vuông rừng ở Phú Quốc

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can về tội huỷ hoại rừng.

Ngày 6/6, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án huỷ hoại rừng xảy ra từ năm 2020 đến năm 2022 tại Tiểu khu 78, rừng phòng hộ thuộc tổ 6, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh.

Theo đó, 4 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Dương Thanh Pha, Trần Phước Sinh, Ngô Thanh Vẹn, Đỗ Phú Nhứt (cùng ngụ xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc) về tội “Huỷ hoại rừng”.

Theo kết luận điều tra, ngày 10/7/2022, trong lúc tuần tra, lực lượng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Vườn quốc gia Phú Quốc phát hiện hơn 87.800m2 diện tích rừng phòng hộ thuộc Tiểu khu 78 bị hủy hoại. Cây rừng tự nhiên trên đất bị cưa hạ chỉ còn lại gốc, không có thân cây nhưng không xác định được người vi phạm.

Diện tích rừng bị hủy hoại này nằm trong thửa đất bà Trần Thị Hồng (sinh 1958), trú ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc mua lại của 2 người khác vào năm 1993, khi mua trên đất có nhiều loại cây xen lẫn với nhau. Trong quá trình quản lý, sử dụng, bà Hồng phát hiện nhiều đối tượng vào chặt hạ cây rừng nhưng không rõ nhân thân, lai lịch. Năm 2017, bà Hồng thuê người trồng dừa, mít, xoài, chuối… và dựng hai căn nhà để giữ đất.

Ngày 24/3/2022, Dương Thanh Pha thuê Trần Phước Sinh, Ngô Thanh Vẹn và Đỗ Phú Nhứt, mỗi ngày 300 ngàn đồng để sử dụng dao, cưa để phá rừng. Đến ngày 31/3/2022, cả 3 phá diện tích rừng phòng hộ khoảng 5.300 m2 thì bị lực lượng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Vườn quốc gia Phú Quốc phát hiện.

Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc kết luận đây là vụ án hủy hoại rừng do các bị can Dương Thanh Pha, Trần Phước Sinh, Ngô Thanh Vẹn và Đỗ Phú Nhứt trực tiếp thực hiện một cách cố ý.

"Hành vi của các bị can đã xâm phạm các quy định của nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng, xâm hại đến sự ổn định và bền vững của môi trường sinh thái. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, giáo dục chung cho mọi người", kết luận điều tra nêu rõ.

Theo kết luận điều tra, đối với các đối tượng hủy hoại hơn 87.800m2 rừng, do không rõ nhân thân, lai lịch nên Công an chưa triệu tập làm việc, khi nào triệu tập làm việc được sẽ đề nghị xử lý sau. Đối với bà Trần Thị Hồng có hành vi chiếm rừng, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc ban hành văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Riêng các đối tượng chuyển nhượng đất trái phép, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc tiếp tục điều tra, sẽ xử lý sau.