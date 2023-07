Để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do

TPO - Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, máu đào và sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang của Đảng, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do; đồng thời mong thế hệ trẻ đoàn kết một lòng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, nêu cao khát vọng cống hiến, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GD&ĐT, thành phố Hà Nội tổ chức "Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ" cấp Trung ương.

Đồng thời, lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương được tổ chức tại 9 điểm cầu tại Nghĩa trang Liệt sĩ các tỉnh: Hòa Bình, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Hà Giang, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Trà Vinh và thành phố Cần Thơ. Hoạt động này cũng được tổ chức tại hơn 3.200 nghĩa trang liệt sĩ và hơn 3.000 công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước.

Dự chương trình cấp Trung ương tại Hà Nội, có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; Ban Bí thư T.Ư Đoàn; lãnh đạo thành phố Hà Nội. Đặc biệt là sự có mặt của các bậc lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, dịp 27/7 hằng năm, tuổi trẻ cả nước dành những tình cảm, hành động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Nhiều chương trình, hoạt động được tổ chức như: Hành trình về địa chỉ đỏ; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; thăm hỏi, chăm sóc các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong; tham gia chỉnh trang, tu sửa các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng các công trình tri ân…

Thực tế, trong những ngày vừa qua, đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa của thế hệ trẻ tri ân các Anh hùng liệt sĩ được thực hiện trên mọi miền Tổ quốc. "Những công trình, phần việc ý nghĩa đó là minh chứng của sự biết ơn, cho tinh thần uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ ngày nay với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông", anh Huy nói.

Chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và cùng nhắc nhở bản thân hãy trân trọng hòa bình, hạnh phúc; hãy sống có ích và hết mình cho lý tưởng của Đảng, của dân tộc ta, xứng đáng với những gì mà các anh, các chị đã dâng hiến, hy sinh" - anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.



Thấm nhuần giá trị của độc lập, tự do

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã đương đầu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược hung bạo. Tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, đức hy sinh vì Tổ quốc luôn được hun đúc, nuôi dưỡng và phát huy, trở thành truyền thống văn hóa, nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc ta.

Tiếp nối truyền thống quý báu đó, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, hoặc hiến dâng một phần xương máu cho Tổ quốc.

Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang của Đảng, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương những năm qua, cùng với các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã có nhiều hoạt động sôi nổi thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, như: chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ, động viên gia đình chính sách.

Đặc biệt, Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ được tiến hành vào dịp kỷ niệm ngày 27/7 hằng năm là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo ấn tượng tốt đẹp trong toàn xã hội thanh niên thời đại Hồ Chí Minh lý tưởng đẹp, trách nhiệm cao, sống nghĩa tình, vì cộng đồng.

"Những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ cả nước đã góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta”, Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị, các cấp bộ Đoàn tiếp tục có nhiều công trình, phần việc cùng với các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa; giúp đỡ các gia đình chính sách; coi trọng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài Quân đội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn các cấp triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Trong không gian linh thiêng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang nhắn nhủ: “Với những hy sinh, mất mát to lớn không gì bù đắp được, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ càng phải thấm nhuần giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất”, Đại tướng nói.



Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, thế hệ trẻ đoàn kết một lòng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, nêu cao khát vọng cống hiến, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Gần 111 tỉ đồng công trình, phần việc tri ân

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 76 suất quà với tổng trị giá 266 triệu đồng, tặng thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách. Đồng thời, trao 1 Nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng tặng gia đình bà Nguyễn Thị Vân (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) là vợ liệt sĩ Nguyễn Khả Hưng.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã kính cẩn nghiêng mình và dành phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ; dâng hương hoa, thắp nến tri ân ở hơn 2,1 nghìn phần mộ Anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội.

Trong khoảng thời gian cao điểm của tháng 7 - Tháng tri ân, các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước đã và đang đồng loạt tổ chức các hoạt động tri ân sâu rộng.



Trong dịp này, các cấp bộ Đoàn đã huy động nguồn lực thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; tu sửa nhà tình nghĩa, tổ chức bữa cơm gia đình, ấm lòng tình mẹ, chỉnh trang nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ.



Trong đó, tổng số đội hình triển khai công trình đền ơn đáp nghĩa trong tháng là 8.324 đội hình với 733.509 số lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động. Tổng số công trình, phần việc thanh niên về đền ơn đáp nghĩa là 8.726 công trình, phần việc với tổng kinh phí triển khai là gần 111 tỉ đồng.