Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Thế hệ trẻ hiểu giá trị hòa bình và biết ơn cống hiến của thế hệ cha anh

TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, chiến tranh đã lùi xa nhưng sự mất mát, nỗi đau thể chất và tinh thần vẫn hiện hữu trong những thương binh, bệnh binh từng ngày, từng giờ. Thế hệ trẻ hôm nay càng hiểu sâu sắc hơn những giá trị của hòa bình và biết ơn những cống hiến của thế hệ cha anh đi trước, để phát huy thành quả cách mạng các thế hệ cha ông gây dựng; khẳng định vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ với thế hệ đi trước đã đem lại độc lập, hòa bình cho đất nước.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 25/7, tại Hà Nam, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu, đến thăm, tặng quà thương bệnh binh ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng và Mẹ Việt Nam anh Hùng.

Cùng dự chương trình có bà Lê Thị Thuỷ - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam Trần Ngọc Nam; Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng; Giám đốc truyền thông công ty CP Him Lam Nguyễn Huy Thiêm.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Trung tâm được thành lập tháng 3/1976 thuộc Cục Người có công, Bộ LĐ-TB&XH. Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh nặng.

Trung tâm đang tổ chức điều trị, chăm sóc 110 thương binh, bệnh binh của 20 tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra, trong đó có 75 thương binh, bệnh binh mất sức từ 81% trở lên. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, những năm gần đây, đời sống của thương binh, bệnh binh của Trung tâm đã được cải thiện, tuy vậy vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Tuấn cho biết, thương bệnh binh được điều trị ở 3 khoa theo tính chất bệnh lý, hàng ngày được y bác sỹ theo dõi, thăm khám, điều trị. Những thương bệnh binh mắc bệnh quá nặng, vượt khả năng điều trị của Trung tâm, được chuyển lên tuyến trên theo tuyến Bảo hiểm y tế. Trung bình mỗi năm có từ 250 - 300 lượt thương bệnh binh đi khám ở tuyến trên, trong đó có khoảng 50 - 55 lượt thương bệnh binh phải nằm lại điều trị, mọi sinh hoạt, chăm sóc nuôi dưỡng đều do y tá, hộ lý của Trung tâm đảm nhận.

Tại chương trình, đoàn công tác trao 110 suất quà với tổng trị giá 110 triệu đồng, tặng thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm.

Hiểu giá trị hòa bình và biết ơn thế hệ cha anh

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy cho rằng, chiến tranh đã lùi xa nhưng sự mất mát, nỗi đau thể chất và tinh thần vẫn hiện hữu trong những thương, bệnh binh từng ngày, từng giờ.

Thế hệ trẻ hôm nay càng hiểu sâu sắc hơn những giá trị của hòa bình, biết ơn những cống hiến của thế hệ cha anh đi trước, để phát huy thành quả cách mạng các thế hệ cha ông gây dựng; khẳng định vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ với thế hệ đi trước đã đem lại độc lập, hòa bình cho đất nước.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn và sự khâm phục tới 110 bác thương binh, bệnh binh đang điều trị - sinh hoạt tại trung tâm, những người trong tuổi thanh xuân đã anh dũng chiến đấu, để lại một phần máu thịt của mình nơi chiến trường bão lửa, góp phần vào chiến thắng của cả dân tộc.

Giờ đây, dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, thương tật nặng, có những bác là bệnh binh hạng 1, thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng các bác vẫn luôn giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, vượt qua nỗi đau về bệnh tật luôn thực hiện và làm theo lời Bác Hồ dạy Thương binh tàn nhưng không phế, cố gắng tự lập, hỗ trợ lẫn nhau, khẳng định bản lĩnh cách mạng, là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, đức hy sinh để thế hệ trẻ học tập và noi theo”, anh Bùi Quang Huy bày tỏ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cảm ơn tình cảm, tấm lòng của 62 cán bộ, viên chức, y tá, điều dưỡng, hộ lý đang công tác tại trung tâm đã luôn ân cần, tận tụy, khắc phục khó khăn chăm sóc, điều trị các thương bệnh binh. “Việc chăm sóc thương bệnh binh rất vất vả, nếu không có tâm sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ”, anh Huy nói.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết thêm, trong thời qua, tuổi trẻ cả nước đã dành những tình cảm, hành động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng thông qua các Hành trình về địa chỉ đỏ, các chương trình giao lưu nói chuyện truyền thống với thế hệ trẻ; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm hỏi, chăm sóc mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong; tham gia chỉnh trang, tu sửa các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng các công trình tri ân…

Đoàn công tác đã thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Đề (thôn Đồng Ao, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm). Mẹ Đề năm nay đã hơn trăm tuổi. Mẹ có con trai duy nhất là Đào Ngọc Ninh đã hi sinh năm 1970 tại mặt trận phía Nam.

Dịp này, Báo Tiền Phong và công ty CP Him Lam trao tặng quà tới thương bệnh binh, người có công đang điều trị tại Trung tâm, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sĩ, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) dành 340 triệu đồng đồng hành với báo Tiền Phong, Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn thăm, giao lưu, tặng quà 14 trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công từ Bắc vào Nam.



Đây là chương trình Him Lam Land và báo Tiền Phong thực hiện đều đặn vào các dịp kỷ niệm 27/7 từ nhiều năm nay. Tại một số địa phương, chương trình còn có sự đồng hành của một số đơn vị, doanh nghiệp.

Kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7) trong hai ngày 25 - 26/7, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội); tổ chức các đoàn thăm, tri ân, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Phú Thọ...; tổ chức chương trình "Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ".