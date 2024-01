Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Nguyễn Thị Hoài Trang

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họ tên: Nguyễn Thị Hoài Trang Năm sinh: 16/1/1995 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn Cần Thơ

Thành tích/Khen thưởng:

- Hoàn thành đề tài cơ sở cấp trường “Nghiên cứu hiệu quả của động tác tam giác trên bệnh nhân đau thắt lưng do thoái hóa cột sống tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ”.

- Báo cáo tại Hội nghị Khoa học sức khỏe Quốc tế năm 2022 theo giấy chứng nhận ngày 24/12/2022 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

- Nhóm nghiên cứu tham gia báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XXI tại Trường Đại học Y Hà Nội.

- Sáng kiến cải tiến cấp trường “Hệ thống đo lường kỹ thuật hào châm” - Báo cáo tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật mở rộng năm 2022 tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ.

- Ban biên soạn sách “Nội bệnh lý Y học cổ truyền”, “Châm cứu học”, Nhà xuất bản Y học năm 2022.

- Báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ lần XI - năm 2022 với báo cáo “Khảo sát động cơ học tập và các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên ngành y học cổ truyền tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ”.

- Tham gia khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ; các đợt khám chữa bệnh từ thiện tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa của TP. Cần Thơ.

- Bài báo khoa học “Exploring Learning curves in Acupuncture education using Vision-Based needle tracking”, Volume 7, Issue 7, 2023 công bố trên tạp chí quốc tế Multimodal Technologies and Interaction.

- Bài báo khoa học “Kết quả điều trị của động tác tam giác trên bệnh nhân đau thắt lưng do thoái hóa cột sống tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ” trên tạp chí Y Dược học Cần Thơ số 53, năm 2022.

- Bài báo khoa học “Kết quả buổi đầu điều trị triệu chứng khô mắt mức độ nhẹ bằng động tác xoa xoang và mắt trên sinh viên y học cổ truyền Trường Đại học Y Dược TPHCM” trên tạp chí Y Dược học Cần Thơ số 48, năm 2022.

- Được nhận Bằng khen của UBND TP. Cần Thơ dành cho tác giả và đồng tác giả giành giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP. Cần Thơ lần thứ 12 năm - 2022 – 2023.

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022 – 2023.

- Giấy khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023.

- Giấy khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Tháng Thanh niên năm 2023.

- Giấy khen cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển trường năm 2022.