Đầu tuần vàng thế giới đi ngang, trong nước giá tăng đồng loạt

TPO - Kim ngạch xuất khẩu (XK) cá tra 11 tháng đầu năm nay đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước sản lượng cá tra năm 2021 đạt 1,5 triệu tấn, tương đương năm 2020; kim ngạch XK năm 2021 sẽ cán đích khoảng 1,54 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2020.

Ngày 01/12/2021, trong khuôn khổ Lễ công bố giải thưởng “Ngân hàng của năm” của Tạp chí The Banker (Vương quốc Anh), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) vinh dự là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được trao tặng danh hiệu “Ngân hàng của năm - Bank of the Year 2021”, khẳng định sự phát triển toàn diện và bền vững của SeABank trong năm qua. Đây là lần thứ 2 SeABank được The Banker trao tặng giải thưởng danh giá này.