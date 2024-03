TPO - “Thề đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý, tất cả hành động vì lợi ích quốc gia; vì bình yên của Nhân dân và hạnh phúc của mọi gia đình; vì danh dự của lực lượng Công an nhân dân”, bốn lời thề vang lên tại Lễ báo công và tuyên thệ nhân kỷ niệm 27 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.

Ngày 8/3, nhân kỷ niệm 27 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (12/3/1997-12/3/2024), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tổ chức Lễ báo công và tuyên thệ năm 2024.

Tuyên thệ trước Cờ Tổ quốc là nghi thức thiêng liêng dành cho cán bộ, chiến sĩ về công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý được tổ chức hàng năm nhân Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.

Cán bộ, chiến sĩ khi nhận nhiệm vụ, đứng trong hàng ngũ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý ngoài thực hiện theo năm lời thề của Công an nhân dân Việt Nam còn phải ghi nhớ bốn lời thề của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.

Bốn lời thề được xây dựng trên 5 lời thề của Công an nhân dân Việt Nam, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và đặc thù, tính chất của cuộc đấu tranh chống tội phạm ma tuý. Đến nay, đây là lực lượng duy nhất trong lực lượng Công an nhân dân duy trì tổ chức Lễ tuyên thệ cho cán bộ, chiến sĩ mới về nhận nhiệm vụ.

Bốn lời thề vang lên trong Lễ tuyên thệ là sự khẳng định đanh thép, như một lời hứa, sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trước khi bước vào cuộc chiến sinh - tử với tội phạm ma tuý.

“Thề đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý, tất cả hành động vì lợi ích quốc gia; vì bình yên của Nhân dân và hạnh phúc của mọi gia đình; vì danh dự của lực lượng Công an nhân dân”.

Sự thiêng liêng trong Lễ tuyên thệ sẽ khắc ghi vào con tim để mỗi cán bộ, chiến sỹ nguyện phấn đấu, trưởng thành vì danh dự của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cho biết, năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý toàn quốc đã phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả để phòng ngừa và ngăn chặn ma túy tuy từ xa, từ sớm, từ nơi xuất phát. Đấu tranh, điều tra xử lý tội phạm về ma túy với phương châm “không chỉ bắt khúc giữa”, khám phá cả đường dây, bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều tra triệt để, không làm oan sai, không để lọt tội phạm, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khám phá thành công 26.469 vụ, bắt giữ 41.419 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có 26 đối tượng là người nước ngoài. Thu giữ 512 kg heroin, 5,3 tấn ma túy tổng hợp, 500 kg cần sa, 330 kg cocain. Triệt xóa 79 điểm, 11 tụ điểm phức tạp về ma tuý. Bắt, vận động đầu thú; thanh loại: 379 đối tượng truy nã về ma tuý.

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phát hiện, đấu tranh thành công 75 vụ, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 120 kg heroin; 1,8 tấn ma tuý tổng hợp ; 318 kg cocain, 600 điếu thuốc lá điện tử đã được bơm tinh dầu cần sa tổng hợp; 60 lít tinh dầu cần sa tổng hợp; 10.000 điếu thuốc lá điện tử; 1 triệu vỏ điếu thuốc lá cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án.

Ghi nhận thành tích đạt được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Phòng 2 được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ tặng Thư khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.