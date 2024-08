Đau đầu, mờ mắt coi chừng bệnh lý nguy hiểm

TPO - Ngày 23/8, BS Phạm Định Chương, khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị rò động mạch cảnh xoang hang. Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, nhìn mờ, triệu chứng ngày càng tăng.

Đó là trường hợp bà L.N.L. (67 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức). Theo bệnh sử, bà thường bị đau đầu, mắt phải nhìn mờ tăng dần. Khoảng 3 tháng qua, bà xuất hiện tình trạng đỏ mắt, lồi mắt. Bệnh nhân đã được gia đình đưa đến bệnh viện chuyên khoa mắt thăm khám nhưng bác sĩ không phát hiện dấu hiệu bất thường.

BS Chương cho biết, thời điểm nhập viện người bệnh đã có triệu chứng ù tai, mắt phải bị lồi, giảm thị lực. Kết quả chụp MRI sọ não cũng cho thấy, động mạch cảnh xoang hang của người bệnh bị rò cả hai bên. Đây là thủ phạm gây nên các triệu chứng bất thường ở bệnh nhân.

Người bệnh đã được chỉ định can thiệp nội mạch tắc rò động mạch cảnh xoang hang bằng coil (vòng xoắn kim loại). Các bác sĩ đã đưa một ống thông rất nhỏ tiếp cận vị trí động mạch cảnh bị rò, đặt coil gây tắc thành công các vị trí rò. Sau can thiệp, tình trạng đau đầu, lồi mắt được xử lý triệt để, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cho biết, rò động mạch cảnh xoang hang là một bệnh lý nguy hiểm, nếu không được phát hiện, can thiệp người bệnh sẽ bị mất thị lực, đột quỵ do xuất huyết não, tử vong. “Nếu xuất hiện các triệu chứng đau đầu kéo dài, đỏ mắt, lồi mắt, giảm thị lực, ù tai, yếu tay chân, méo miệng, nói đớ… người bệnh cần nhập viện để các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán, can thiệp kịp thời, tránh các biến chứng và di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng” – BS Chương nói.