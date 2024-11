DAP - Vinachem đặt kế hoạch tiêu thụ 56.000 tấn DAP trong những tháng cuối năm

Công ty Cổ phần DAP - Vinachem (mã chứng khoán DDV ) vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng Quý IV/2024, trong đó đặt mục tiêu tiêu thụ 56.000 tấn DAP, lợi nhuận trước thuế đạt trên 52 tỷ đồng.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong Quý IV/2024, DAP Vinachem đặt chỉ tiêu về sản lượng DAP sản xuất đạt 56.000 tấn; sản lượng DAP tiêu thụ đạt 56.000 tấn. Tổng doanh thu thuần của công ty đạt trên 818 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 52,46 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng DAP do Công ty sản xuất đạt trên 176.163 tấn, đạt 71,6% so với kế hoạch; sản lượng DAP tiêu thụ đạt 183.511 tấn, đạt 72,8% so với kế hoạch.

Tổng doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm của DAP - Vianachem đạt trên 2.500 tỷ đồng, đạt 76,5% so với kế hoạch (đạt 103,7% so với cùng kỳ của 9 tháng đầu năm 2023); lợi nhuận trước thuế đạt 139,43 tỷ đồng, đạt 110,6% so với kế hoạch.

HĐQT của DAP - Vinachem cũng thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng trong Quý IV này với một số dự án quan trọng.

Theo đó, với dự án Dây chuyền thu hồi P2O5 tồn dư trong bã thạch cao PG, sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng cung cấp thiết bị xây dựng và lắp đặt công trình để rút ngắn thời gian hoàn thành dự án.

Trong khi đó, với các dự án: Bồn a xít phosphorich loãng, Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP, Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính, sẽ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn giám sát.

Dự án Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm, sẽ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện hiện gói thầu EPC.

Dự án Dây chuyền sản xuất Na2SiF6, sẽ giải trình các ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để sớm phê duyệt DTM cho dự án.

Liên quan đến Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm, mới đây, dự án này đã được được UBND Thành phố Hải Phòng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần DAP - Vinachem.

Dự án Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP với công suất 60.000 tấn/năm, với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm cùng với nguồn lực hiện có nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thương hiệu của Công ty cũng như của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 của Bộ Công Thương và Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, đáp ứng mục tiêu chung của ngành Hóa chất Việt Nam là xây dựng ngành Công nghiệp Hóa chất có cơ cấu tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Sau khi hoàn thành, Dự án sẽ cung cấp ra thị trường nhiều chủng loại phân bón đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường: DAP 64%, DAP 60% và phân bón MAP. Đồng thời, Dự án có thể cung ứng thêm sản phẩm axit phosphoric sạch để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.