'Đào, phở và piano' bị loại ở vòng cuối lễ trao giải Oscar

TPO - Danh sách rút gọn hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc tại giải Oscar 2025 không có tên "Đào, phở và piano". Tác phẩm của đạo diễn Phi Tiến Sơn bị loại khi gần đến vòng bình chọn cuối.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật, Điện ảnh Mỹ (Viện Hàn lâm) vừa công bố danh sách rút gọn tác phẩm tranh giải ở một số hạng mục tại lễ trao giải Oscar lần thứ 97.

10 hạng mục nằm trong diện rút gọn gồm Phim tài liệu dài, Phim tài liệu ngắn, Phim truyện quốc tế, Trang điểm và làm tóc, Âm nhạc (Nhạc phim gốc), Âm nhạc (Bài hát gốc), Phim hoạt hình ngắn, Phim ngắn người đóng, Âm thanh và hiệu ứng hình ảnh.

Ở hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc, ban tổ chức rút gọn danh sách còn 15 tác phẩm, gồm Armand, Dahomey, Emilia Pérez, Flow, From Ground Zero, The Girl With the Needle, How to Make Millions before Grandma Dies, I’m Still Here, Kneecap, Santosh, The Seed of the Sacred Fig, Touch, Universal Language, Waves, Vermiglio.

Đào, phở và pianotrượt top 15 đề cử Phim truyện quốc tế xuất sắc sau khi đại diện Việt Nam tranh giải vào tháng 9.

Trước đó, Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được chọn gửi dự sơ tuyển tranh giải hạng mục Phim truyện quốc tế (trước đây còn gọi là Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất) - nhưng không được đề cử.

Năm 1993, Việt Nam lần đầu gửi phim điện ảnh dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar với Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng. Chưa có tác phẩm nào vào đến vòng đề cử cuối của hạng mục trên ngoài Mùi đu đủ xanh.

Đào, phở và piano ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2024 và bất ngờ gây ra cơn sốt phòng vé nhiều tuần liền. Đây là bộ phim do Nhà nước đặt hàng ăn khách nhất từ trước đến nay. Phim thu về 22 tỷ đồng doanh thu bán vé để nộp lại vào ngân sách Nhà nước.