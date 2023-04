Đạo diễn Trần Anh Hùng gia nhập đường đua Cành cọ vàng tại Cannes 2023

TPO - "The Passion of Doudin-Bouffant (tên cũ: The Pot au Feu)" - bộ phim nói tiếng Pháp mới nhất của đạo diễn Trần Anh Hùng đã lọt vào vòng tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes tháng 5.

Chiều 13/4 (giờ Việt Nam), ban tổ chức Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 công bố danh sách các phim tranh giải Cành cọ vàng. Đáng chú ý, đạo diễn Trần Anh Hùng góp mặt với bộ phim mới nhất mang tên The Passion of Doudin-Bouffant (Niềm đam mê của Doudin-Bouffant). Đây là tác phẩm điện ảnh thứ bảy của đạo diễn người Pháp gốc Việt, dựa trên nhân vật Dodin-Bouffant trong cuốn tiểu thuyết La Vie et la Passion de Dodin-Bouffant, gourmet của Marcel Rouff, xuất bản năm 1924. Lấy bối cảnh nước Pháp năm 1885, bộ phim chính kịch lãng mạn được biên kịch và đạo diễn bởi Trần Anh Hùng kể về mối quan hệ tình cảm giữa một nữ đầu bếp có tiếng với một người đàn ông sành ăn mà cô đã phục vụ suốt 20 năm. Phim có sự tham gia của hai diễn viên ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Pháp là Juliette Binoche (nổi bật với kiệt tác Ba màu của Krzysztof Kieslowski) và Benoit Magimel (từng đạt giải Nam chính xuất sắc tại LHP Cannes 2001). Bộ đôi này từng đi đến hôn nhân vào năm 1998 và đã ly hôn 5 năm sau đó. Theo Variety, phim được quay tại một lâu đài ở tỉnh Maine-et-Loire (Pháp) từ tháng 4 đến tháng 5/2022. Đầu bếp 14 sao Michelin - Pierre Gagnaire - đảm nhận vai trò cố vấn ẩm thực và xuất hiện với vai nhỏ. Trong danh sách phim tranh giải năm nay có 5 đạo diễn từng có phim thắng giải Cành cọ vàng là Kore-eda (Nhật), Nanni Moretti (Italia), Ken Loach (Anh), Wim Wender (Đức) và Nuri Bilge Ceylan (Thổ Nhĩ Kỳ). Bên cạnh đó còn có cái tên quá quen thuộc Wes Anderson với tác phẩm Asteroid City. Có thể thấy cuộc đua Cành cọ vàng không hề dễ dàng đối với đạo diễn Trần Anh Hùng. Trần Anh Hùng sinh năm 1962, theo học trường điện ảnh danh tiếng của Pháp Escole Louis-Lumière. Đạo diễn người Pháp gốc Việt đã hai lần có phim tham gia LHP Cannes và đoạt giải Camera D'or cho phim đầu tay với Mùa đu đủ xanh (1993). Năm 1995, đạo diễn thắng giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice với phim Xích lô (Cyclo). Phim của Trần Anh Hùng nổi tiếng với phong cách nghệ thuật đương đại cùng ngôn ngữ hình ảnh tinh tế, giàu tính biểu đạt. Những tác phẩm nổi tiếng của anh có thể kể đến Mùa đu đủ xanh (1993), Xích lô (1995), Mùa hè chiều thẳng đứng (2000), Rừng Na Uy (2010), Vĩnh cửu (2016)... Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 27/5. Phú Quang