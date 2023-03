Không có cú tát nào xảy ra nhưng Oscar 2023 lại quá nhạt

TPO - Lễ trao giải Oscar 2023 kết thúc với dấu ấn lớn thuộc về các nghệ sĩ châu Á. Dương Tử Quỳnh là diễn viên châu Á đầu tiên trong lịch sử chiến thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất.

Lịch sử gọi tên châu Á

Khởi đầu buổi lễ, nam diễn viên gốc Việt – Quan Kế Huy đã sớm được xướng tên lên nhận giải Nam phụ xuất sắc nhất. Đến cuối chương trình, Dương Tử Quỳnh bất ngờ vượt qua ứng cử viên nặng ký Cate Blanchett để đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất, cô cũng là diễn viên châu Á đầu tiên trong lịch sử chiến thắng tại hạng mục danh giá này.

Với chiến thắng của bộ đôi Quan Kế Huy – Dương Tử Quỳnh, 2 trên 4 giải thưởng diễn xuất của Oscar năm nay đều thuộc về người châu Á.

Bên cạnh đó, giải Bài hát chủ đề xuất sắc thuộc về Naatu Naatu trong phim RRR - tác phẩm sử thi đến từ Ấn Độ. Naatu Naatu là bài hát không phải tiếng Anh đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này. Phần trình diễn Naatu Naatu đã mang một bầu không khí giàu năng lượng, đậm nét văn hóa Ấn Độ đến với sân khấu Oscar và trở thành một trong những khoảnh khắc được xem lại nhiều nhất sau khi kết thúc buổi lễ trao giải.

Không chỉ với Naatu Naatu, điện ảnh Ấn Độ còn giành chiến thắng ở hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc với tác phẩm The Elephant Whisperers.

Everything Everywhere All At Once, bộ phim đã càn quét Oscar năm nay, được nhào nặn dưới bàn tay của bộ đôi đạo diễn The Daniels, và một trong số họ - Daniel Kwan – cũng là một người Mỹ gốc Á. Có thể coi Lễ trao giải Oscar năm nay là chiến thắng vang dội của châu Á bởi gần như các hạng mục nổi bật nhất đều thuộc về con người có gốc gác từ phương Đông.

Everything Everywhere All At Once đại thắng với 7 tượng vàng

Tác phẩm “điên rồ” của bộ đôi Daniels đã chốt lại một năm làm mưa làm gió bằng một đêm không thể ngọt ngào hơn tại Nhà hát Dolby. Everything Everywhere All At Once đã giành chiến thắng ở tổng cộng 7 hạng mục, bao gồm Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc, Nữ chính xuất sắc, Nữ phụ xuất sắc, Nam chính xuất sắc, Dựng phim xuất sắc. Phim không chỉ đem đến cách kể chuyện độc đáo và góc nhìn tươi mới hơn về gia đình châu Á tại Mỹ mà còn đem đến cơ hội để những Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy hay Jamie Lee Curtis tỏa sáng và vươn lên đỉnh cao Hollywood.

Khoảnh khắc đầy cảm xúc của Brendan Fraser

Chiến thắng ở hạng mục Nam chính xuất sắc đã đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Brendan Fraser, tài tử quen mặt qua loạt phim Xác Ướp Ai Cập cực kỳ nổi tiếng vào đầu những năm 2000. Kể từ năm 2003, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, những điều bất hạnh liên tiếp ập đến khiến anh đánh mất sự nghiệp, gia đình và sau gần hai thập kỷ, anh mới xuất hiện trở lại nhưng vẻ điển trai ngày nào cũng đã không còn.

Dường như vai diễn Charlie trong The Whale đã cho Brendan Fraser cơ hội để lột tả hết những cay đắng, tủi hờn mà anh phải chịu đựng suốt hai thập kỷ qua. Hình ảnh nam diễn viên không giấu nổi sự xúc động, nghẹn ngào bước lên nhận giải chắc hẳn đã làm không ít người đang xem trực tiếp phải rưng rưng nước mắt.

Oscar 2023: Không có “cú tát” nào xảy ra nhưng lại quá nhạt nhẽo, chóng vánh

Có vẻ như sau cú tát đầy tai tiếng của Will Smith năm ngoái, ban tổ chức Oscar chỉ muốn chương trình lần này không vướng phải lùm xùm. Họ thậm chí còn tập hợp một đội đề phòng drama trước thềm sự kiện. Dường như mải phòng chống drama, họ quên mất làm thế nào để thiết kế một chương trình thật hấp dẫn.

Kết quả chúng ta có một buổi lễ Oscar đơn điệu và có tính giải trí ít hơn mọi năm. Các phần trình diễn không còn hoành tráng như trước và như bị giới hạn thời gian. Jimmy Kimmel, một gương mặt đã quá quen thuộc ở các Late Night Show, cũng là một lựa chọn đảm bảo tiêu chí an toàn ở vị trí MC (để tránh những câu đùa cợt nhả như Chris Rock năm ngoái).

Chương trình không có chi tiết thừa, nhưng lại rất thiếu khoảnh khắc thật sự ấn tượng, đã kết thúc một cách chóng vánh.