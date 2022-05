Đạo diễn Em và Trịnh: 'Không đưa chuyện đồn đại vào phim'

TP - Một Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sỹ có tiếng cho biết: Ông là một trong những khán giả được xem trọn vẹn “There’s No One At All” khi MV chưa bị buộc phải “bay màu”. Xem xong MV ông đã có dự cảm: “There’s No One At All” có thể sẽ bị “tuýt còi” vì Sơn Tùng M-TP đã tung MV vào thời điểm nhạy cảm, nhắc nhở đến vụ nhảy lầu của trẻ vị thành niên vừa qua.