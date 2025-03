Đăng ký xe ở công an xã, phường mang lại nhiều thuận lợi cho người dân

TPO - Sau thời gian triển khai đăng ký xe ô tô tại công an xã, nhiều người dân ở Thủ đô Hà Nội vui mừng vì quá thuận tiện, tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại so với trước đây.

Từ tháng 3/2025, công an xã thuộc 18 huyện, thị xã ở Hà Nội sẽ tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng cho các tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú trên địa bàn.

Việc giao nhiệm vụ thực hiện đăng ký, cấp biển số cho công an xã được nhiều người dân đánh giá cao. Bởi, so với trước đây họ phải đi quãng đường xa để thực hiện thủ tục dẫn đến mất thời gian di chuyển, thì nay, cơ quan đăng ký xe đã ở ngay trên địa bàn mang lại nhiều thuận lợi.

Người dân phấn khởi vì tiết kiệm thời gian đi lại

Là một trong những đơn vị triển khai tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe ô tô trên địa bàn thành phố, tính đến nay, Công an xã Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội) đã hoàn thành đăng ký cho hơn 20 phương tiện.

Đến làm thủ tục đăng ký xe ô tô, anh Nguyễn Văn Hiếu (trú tại Hà Nội) cho biết, việc người dân thực hiện các thủ tục tại công an xã như hiện tại rất thuận tiện. "Trước đây nếu tôi đi làm thủ tục đăng ký xe phải đi rất xa, trong trường hợp hồ sơ có sai sót thì phải đi lại nhiều lần dẫn đến mất thời gian" - anh Hiếu nói.

Theo anh Hiếu, từ khi công an xã tiếp nhận đăng ký xe ô tô thì trụ sở chỉ cách nhà vài trăm mét, nếu có gặp vướng mắc khi khai hồ sơ thì cũng không phải đi lại xa như trước đây.

Không chỉ xe ô tô, việc đăng ký xe máy cũng được thực hiện tại công an xã, người dân sau khi mua xe chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký trên dịch vụ công và chờ lấy biển số, đăng ký.

Chị Bùi Thị Xuyến (trú tại Hà Hồi, Thường Tín) mua chiếc xe điện hơn 20 triệu đồng và được cửa hàng hướng dẫn đăng ký trên dịch vụ công. Sau khoảng 30 phút chị đã thực hiện xong bộ hồ sơ.

"Tôi không gặp bất cứ vướng mắc gì trong quá trình làm hồ sơ trên dịch vụ công. Sau khi nhận được giấy hẹn, hôm nay tôi đến Công an xã Hà Hồi lấy biển số" - chị Xuyến vui vẻ nói, ngày xưa các thủ tục đăng ký xe người dân phải lên huyện để làm nên quá trình đi lại rất bất tiện.

Đối với các quận nội thành, việc tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân được thực hiện tại một số công an phường.

Cũng làm thủ tục tại Công an phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chị Kiều Thị Dung (SN 1995, trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đây lần đầu tiên đi đăng ký xe máy và được cán bộ hướng dẫn cụ thể, qua đó hoàn thành rất nhanh và chỉ chờ bấm biển số.

"Điểm tiếp nhận đăng ký xe ngay gần nhà nên rất thuận lợi trong quá trình đi lại của tôi. Đặc biệt, sau khi bấm biển tất cả các giấy tờ sẽ được gửi về nhà và không phải quay trở lại trụ sở lấy" - chị Dung vui mừng.

Trung tá Nguyễn Quỳnh Hương - cán bộ Công an phường Trung Văn cho biết, khi Công an quận Nam Từ Liêm kết thúc hoạt động, bản thân được phân công về Công an phường Trung Văn tiếp tục làm công tác đăng ký xe nên công việc không thay đổi nhiều. "Dù công tác ở đơn vị nào thì tôi luôn cố gắng để phục vụ người dân khi đến làm thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện nhất" - Trung tá Hương chia sẻ.

Trung tá Lê Văn Quyền - Trưởng Công an phường Trung Văn cho biết, từ ngày 1/3, đơn vị chính thức hoạt động theo mô hình mới, và tiếp nhận thêm nhiệm vụ. "Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trung Văn tập trung chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đánh giá cơ sở vật chất cũng như con người, nghiên cứu kỹ quy định chức năng và quyền hạn để thực hiện công việc hiệu quả" - Trung tá Quyền thông tin.

Được biết, trước đây Công an phường Trung Văn có biên chế 31 người. Từ ngày 1/3, tiếp nhận thêm 11 người (7 người làm công tác đăng ký, quản lý phương tiện, còn lại thực hiện nhiệm vụ điều tra viên).

"Làm hết việc, không hết giờ"

Theo Đại úy Ngô Huy Hoàng - cán bộ đăng ký xe Công an xã Hà Hồi cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, công an xã đã tiếp nhận và giải quyết 23 thủ tục về đăng ký xe, gồm thu hồi đăng ký, biển số, cấp mới, cấp đổi, và cấp lại.

Mặc dù được tập huấn, hướng dẫn của đội nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, tuy nhiên những ngày đầu tiếp nhận đây là một nhiệm vụ mới nên cũng có sự bỡ ngỡ. Song với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ "vừa học, vừa làm" để hướng dẫn, giải thích, giúp người dân thực hiện các thủ tục, giấy tờ bảo đảm đúng, đủ hồ sơ và thực hiện trong thời gian nhanh nhất.

Theo Đại úy Hoàng, việc công an xã tiếp nhận nhiệm vụ đăng ký xe ô tô sẽ đem lại rất nhiều thuận lợi cho người dân, bởi khi có nhu cầu về thủ tục đăng ký xe người dân có thể trực tiếp đến trụ sở để được giải đáp các thắc mắc.

"Hiện nay người dân đã định danh mức độ 2 có thể thực hiện các thủ tục hành chính trên dịch vụ công tại nhà sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian đi lại. Cùng với đó, khi có kết quả, hệ thống sẽ thông báo người dân ra trụ sở lấy, hoặc nếu có nhu cầu dịch vụ bưu chính sẽ gửi về tận nhà" - Đại úy Hoàng khuyến cáo.

Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng - Trưởng Công an xã Hà Hồi thông tin, sau khi kết thúc hoạt động công an cấp huyện, đơn vị được giao tiếp nhận một số nhiệm vụ mới và bắt tay ngay vào triển khai thực hiện.

"Đối với nhiệm vụ mới hay giải quyết các thủ tục hành chính trên dịch vụ công, bản thân cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải tự học hỏi, nhanh chóng tiếp nhận các nhu cầu của người dân, cũng như bảo đảm trả kết quả đúng theo quy định, hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần "làm hết việc, không hết giờ", một người phải thực hiện nhiều việc cùng lúc" - Trung tá Dũng chia sẻ.

Tháng 3/2025, công an xã thuộc 18 huyện, thị xã ở Hà Nội tiếp nhận nhiệm vụ đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng cho các tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú trên địa bàn các huyện và thị xã gồm: Sóc Sơn, Chương Mỹ, Ba Vì, Gia Lâm, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Mê Linh, Phú Xuyên, Thanh Oai, Thạch Thất, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Quốc Oai, Phúc Thọ, Đan Phượng, Đông Anh. Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại địa bàn 12 quận nội thành và đăng ký xe mô tô gắn biển số trúng đấu giá.