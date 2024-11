Dân khổ vì… điện yếu

TPO - Trong suốt thời gian qua, nhiều hộ dân ở các thôn Vĩnh An, Ngọc Sơn và Chí Phúc (xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) sống trong cảnh phải dùng điện yếu, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống thường ngày.

"Vào những lúc cao điểm, các thiết bị trong nhà gần như không thể hoạt động, từ nồi cơm điện, tủ lạnh, tivi, máy giặt... Thậm chí gia đình chúng tôi không dám mua điều hòa, vì có mua cũng không thể dùng được. Tình cảnh này là thực trạng chung của nhiều hộ dân trong thôn”, bà Lê Thị Luyến (52 tuổi, trú tại thôn Ngọc Sơn, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) thông tin.

Theo một số hộ dân, ứng phó với tình trạng điện như trên, nhiều hộ dân phải chuyển sang dùng bếp củi để nấu cơm, nước uống, hoặc cắm nồi cơm điện vào lúc 14-15h hằng ngày. Tình trạng điện yếu ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, đã được người dân phản ánh tại các cuộc họp, hội nghị của thôn, xã nhưng vẫn chưa được cải thiện. Hậu quả là, sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều thiết bị hư hỏng do điện yếu hoặc lâu không sử dụng...

Ông Nguyễn Văn Ngọ, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Sơn, huyện Hà Trung xác nhận, có gần 200 hộ dân ở các thôn Ngọc Sơn, Vĩnh An và Chí Phúc bị tình trạng sử dụng điện yếu như trên.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọ, nguyên nhân điện yếu là do hạ tầng đường dây, đặc biệt là dây điện đã được đầu tư cách đây nhiều năm, trong khi đó, những năm gần đây, thiết bị tiêu thụ điện của người dân tăng lên nhiều, khiến hệ thống đường dây không đủ để đáp ứng.

Xã đã nhiều lần có văn bản gửi đến đơn vị cung ứng điện là Công ty Cổ phần quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa đề nghị xử lý, tuy nhiên đến nay, sự việc vẫn chưa được khắc phục.

Còn ông Vũ Đình Kiệm, Giám đốc chi nhánh 4, Công ty cổ phần quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa cho biết, hiện nay đơn vị đang cung ứng cho khoảng 1.200 hộ dân của xã Hà Sơn.

Qua thống kê có khoảng 70 hộ dân tại 2 thôn Vĩnh An, Ngọc Sơn của xã Hà Sơn bị ảnh hưởng do điện yếu. Nguyên nhân là do địa bàn xã Hà Sơn rộng, lượng thiết bị của các hộ dân tăng lên. Các hộ chịu ảnh hưởng của điện yếu chủ yếu là ở vị trí cuối đường dây, xa trạm biến áp.

Ngoài ra, việc điện yếu một phần cũng do đường dây sau công tơ vào đến các hộ dân không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, sử dụng quá lâu. Hiện nay công ty đã khảo sát, bố trí mặt bằng để tiến hành xây dựng trạm biến áp tại thôn Ngọc Sơn. Dự kiến việc xây dựng sẽ được triển khai, hoàn thành trong quý I hoặc quý II năm 2025.