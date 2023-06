Điện đóm phập phù, công ty năng lượng REE có 'động thái lạ'

Liên tục bán cổ phiếu Nhiệt điện Phả Lại

Công ty TNHH Năng lượng REE - công ty con do Công ty CP Cơ Điện lạnh (mã chứng khoán: REE) vừa bán ra 1.301.000 cổ phiếu PPC của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại trong tổng đăng ký 3.200.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ bán thành công 40,7% tổng lượng đăng ký để giảm sở hữu từ 24,14% xuống 23,73% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 11/5 - 8/6.

Lý do không hoàn tất giao dịch vì điều kiện thị trường không thuận lợi. Với giá trung bình khoảng 15.600 đồng/cổ phiếu, ước tính Công ty TNHH Năng lượng REE thu về khoảng 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ ngày 15/6 - 13/7, Công ty TNHH Năng lượng REE tiếp tục đăng ký bán thêm 2 triệu cổ phiếu PPC để giảm sở hữu từ 23,73% về còn 23,11% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, Công ty TNHH Năng lượng REE sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại PPC xuống còn 74,1 triệu cổ phiếu. Phiên sáng 13/6, giá cổ phiếu PPC đang được giao dịch ở mức 17.200 đồng/cổ phiếu. Chiếu theo mức giá này, ước tính thương vụ có giá trị hơn 34 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/3, Công ty CP Cơ Điện Lạnh sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH Năng lượng REE và ghi nhận đầu tư vào công ty con với giá trị đầu tư hơn 6.349 tỷ đồng. Hiện tại, ông Nguyễn Quang Tuyền là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại kiêm Phó Tổng giám đốc REE và là Giám đốc của Năng lượng REE.

Thận trọng đầu tư nguồn điện

Trước đó, tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị REE Nguyễn Thị Mai Thanh cho biết, nói về điện, phải chú ý về chính sách quốc gia. Nếu mục tiêu quốc gia không rõ, doanh nghiệp cũng không thể biết.

Theo bà Thanh, giá bán điện phải phù hợp với phát triển kinh tế. Nhưng với nhà đầu tư, xu hướng đang thụt lùi sau thời gian giá FIT thúc đẩy năng lượng tái tạo. Một số dự án bị trễ trong việc vận hành thương mại nên không thể hoạt động, rơi vào tình trạng không có doanh thu, không có tiền trả ngân hàng. Những năm qua, Việt Nam đã cố gắng để điện không đứt đoạn, giá ở mức thấp nhất. Nhưng đã tới giai đoạn không thể như vậy vì giá nhiên liệu tăng, dẫn đến giá thành điện cao.

Cụ thể từng dự án, bà Thanh nói REE sẽ tạm ngưng, không đầu tư điện mặt trời nữa. Về các trang trại điện mặt trời, REE có những hồ thủy điện lớn, có thể kết hợp thủy điện - điện mặt trời để phục vụ tốt nhất cho hệ thống lưới điện quốc gia. Đây là yếu tố REE cho rằng có thể thuyết phục Chính phủ cho đầu tư, vì đã có sẵn quỹ đất, lại cho hiệu suất nhiều khả năng sẽ cao hơn. Chỉ là, không biết bao giờ được chấp thuận.

Về thủy điện, với mục tiêu tăng công suất, REE đang theo đuổi muốn mua nhiều dự án nhưng để đi đến cùng cần nhiều bước như khảo sát. Rắc rối nhất là các dự án còn vay nợ ngân hàng mà chưa trả được.

Về điện gió, có câu hỏi là không có giá thì liệu có nên đầu tư không? Để đi đến quyết định đầu tư, bà Thanh yêu cầu phải đánh giá về tương lai, giá điện ở đâu, rủi ro nhiều hay ít.

Về nhiệt điện, REE có kế hoạch thoái vốn, tập trung cho năng lượng sạch. Điện mặt trời trang trại năm 2022 có 30 MW peak. Điện áp mái có 113 MW peak. Nhìn chung, REE sẽ ưu tiên thuỷ điện, điện gió trong những năm tới. Như vậy, đây có thể xem là động thái mà REE không còn muốn tăng đầu tư vào dự án nhiệt điện than như những năm trước đây.

Hiện tại, ngoài Nhiệt điện Phả Lại, trong lĩnh vực nhiệt điện than, REE đang đầu tư 32,6 tỷ đồng vào Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, đầu tư 16,55 tỷ đồng vào Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh.

Trong quý I năm nay, Nhiệt điện Phả Lại đạt doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế ghi nhận gần 40 tỷ đồng, giảm 53,6% so với cùng kỳ. Năm nay, Nhiệt điện Phả Lại đặt kế hoạch doanh thu gần 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 266 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty hoàn thành 15% so với kế hoạch.