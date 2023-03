‘Nữ tướng’ Nguyễn Thị Mai Thanh: 5 năm qua REE không có bất động sản nào để bán

TPO - Ngày 31/3, Công ty CP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán: REE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023. Chia sẻ tại đại hội, bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị REE - cho biết, trong 5 năm qua, REE đã có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, REE vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tốt. Đóng góp lớn nhất là mảng điện, nhờ vào thuỷ văn thuận lợi trong 5 năm và vận hành nhà máy thủy điện thượng Kon Tum, nhà máy điện gió Trà Vinh. Tổng công suất điện từ năm 2018 - 2022 từ 655 lên 1.000 MW, tập trung vào thuỷ điện, điện gió, điện mặt trời và điện áp mái. Tuy nhiên, REE có kế hoạch thoái vốn ở nhiệt điện, tập trung cho năng lượng sạch.

Mảng bất động sản, tỷ lệ lấp đầy khối văn phòng cho thuê vẫn duy trì, tăng đều trong 5 năm. Tuy nhiên, 5 năm qua không có sản phẩm bất động sản nào để bán. Mảng cơ điện lạnh gặp áp lực rất nặng vì khách hàng đang “gặp nạn”. Ba năm qua, nhiều khách hàng không thanh toán được tiền cho REE, phải dùng đến pháp lý.

Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận, mảng điện đóng góp nhiều nhất năm 2022, dù tăng trưởng không quá nhiều. Riêng cơ điện lạnh, tỷ trọng đóng góp doanh thu, lợi nhuận giảm dần.

Bà Mai Thanh cho biết, mục tiêu cho năm 2023 và các năm kế tiếp là phải tăng công suất. Riêng mảng cơ điện lạnh phải tăng, mở rộng thị trường, tăng thị phần. “Với doanh thu như vậy, mảng cơ điện lạnh sẽ bị triệt tiêu trong thị trường này”, bà Thanh nói và lưu ý, phải chú ý về chính sách quốc gia về điện. Nếu mục tiêu quốc gia không rõ, doanh nghiệp cũng không thể biết.

REE có những hồ thuỷ điện lớn, có thể kết hợp thuỷ điện, điện mặt trời để phục vụ tốt nhất cho hệ thống lưới điện quốc gia. Đây là yếu tố REE cho rằng có thể thuyết phục Chính phủ cho đầu tư, vì đã có sẵn quỹ đất nhưng không biết bao giờ được chấp thuận.

Về thuỷ điện, với mục tiêu tăng công suất, REE đang theo đuổi muốn mua nhiều dự án, nhưng để đi đến cùng cần nhiều bước như khảo sát. Rắc rối nhất là các dự án còn vay nợ ngân hàng nhưng đây là mảng có tiềm năng và có lợi nhất, sẽ được REE ưu tiên đầu tư.

Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu đạt 10.962 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022. Tương ứng, lợi nhuận đạt 2.700 đồng, chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ.

Đại hội lần này, REE cũng thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho các nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh xuất sắc trong năm 2023. Tổng lượng cổ phiếu quỹ bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu, với giá bán cố định 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm, được giải tỏa theo lộ trình. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2024.

REE cũng tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027, gồm: Ông Alain Xavier Cany - Phó Chủ tịch không điều hành, do cổ đông lớn là quỹ Platinum Victory Pte. Ltd đề cử; bà Hsu Hai Yeh - hiện không nắm giữ chức vụ nào ở REE, do quỹ Platinum Victory đề cử; bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm, tự ứng cử; ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - thành viên điều hành đương nhiệm, được đề cử bởi cổ đông lớn; ông Nguyễn Ngọc Hải, ông Huỳnh Thanh Hải - thành viên điều hành đương nhiệm được đề cử bởi bà Mai Thanh, ông Mark Andrew Hutchinson - thành viên Hội đồng quản trị độc lập đương nhiệm do Platinum Victory - đề cử tiếp tục nắm giữ vị tr; ông Đỗ Lê Hùng - thành viên Hội đồng quản trị độc lập, được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử tiếp tục nắm giữ vị trí.

Cũng tại đại hội, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc tại sao REE đầu tư vào Ngân hàng VIB, ông Huỳnh Thanh Hải - Tổng giám đốc REE cho biết, VIB là một ngân hàng mới nổi, nhưng rất năng động và cơ hội đầu tư là khá tốt. Tính trên giá cổ phiếu, REE đã lời 20%. Tổng đầu tư của REE vào VIB hơn 700 tỷ đồng. Công ty sẽ giữ cho tới khi dự án năng lượng tái tạo lớn thì cân nhắc bán.