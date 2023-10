Đắk Nông thả nhiều động vật hoang dã, quý hiếm về rừng

TPO - Ngành chức năng tỉnh Đắk Nông vừa thả nhiều động vật hoang dã, quý hiếm như kỳ đà, trăn, dúi…về lại môi trường tự nhiên

Ngày 29/10, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’Lấp (Đắk Nông) cho biết vừa phối hợp với Công an huyện này thả 8 con kỳ đà, mỗi cá thể có trọng lượng gần 2kg. 8 cá thể kỳ đà này do Công an huyện Đắk R’Lấp phát hiện tại nhà ông N.H.T (SN 1977, trú thôn Quảng Phước, xã Đạo Nghĩa).

Qua làm việc với Công an, ông T. không cung cấp được các giấy tờ có liên quan đến các cá thể động vật hoang dã nói trên. Sau đó, Công an huyện Đắk R’Lấp đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, đồng thời ra quyết định xử lý bằng hình thức tịch thu, thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, tháng 9/2023, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R'Lấp thả 2 cá thể trăn trọng lượng 9kg thuộc động vật quý hiếm nhóm 2B; 3 cá thể dúi trọng lượng 2,4kg và 10 con kỳ tôm trọng lượng 2,4kg thuộc động vật thông thường về môi trường tự nhiên.

Theo Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’Lấp, đây là những loài động vật nhóm IB và IIB, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cho biết, trong những năm gần đây, tình trạng săn bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã (ĐVHD) là một trong những nguyên nhân chính làm suy giảm nguồn tài nguyên ĐVHD và gây tác động tiêu cực tới nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học. Nhằm ngăn ngừa, kiểm soát buôn bán, tiêu thụ trái phép và giảm thiểu nhu cầu tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc từ ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm, tỉnh Đắk Nông yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo tồn loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm; đặc biệt không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ ĐVHD nguy cấp, quý hiếm. Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông thường xuyên tổ chức các cuộc: Thi viết, thi sáng tác văn học - nghệ thuật, thi sân khấu hóa, trưng bày, triển lãm tranh, ảnh...nhằm tuyên truyền tạo dư luận xã hội ủng hộ, lên án, tẩy chay. Đồng thời kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen trong cuộc sống góp phần chấm dứt tình trạng săn bắt, mua bán, tàng trữ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.