Đắk Lắk lần đầu có đội Tiếp sức mùa thi kỳ tuyển sinh lớp 10

TPO - Đây là năm đầu tiên tỉnh Đắk Lắk thành lập đội hình tiếp sức cho kỳ tuyển sinh lớp 10.

Hưởng ứng chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã thành lập đội hình tình nguyện hỗ trợ tuyển sinh lớp 10. Mỗi đội từ 20 – 25 thành viên chia nhau ca trực, túc trực trước các điểm thi sẵn sàng hỗ trợ thí sinh, phụ huynh khi cần.

Những ngày này, đội hình Tiếp sức mùa thi đã hỗ trợ và thực hiện công tác chuẩn bị cho ngày thi vào lớp 10 của trường THPT Chuyên Nguyễn Du.

“Em từ huyện Ea Súp lên TP Buôn Ma Thuột để dự thi, mọi thứ rất bỡ ngỡ. Được các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn tận tình. Em có thêm động lực và bản thân cảm thấy được động viên tinh thần, không còn lạc lõng”, em Nguyễn Ngọc Tường Vy cho biết .

Nhằm động viên đội hình Tiếp sức mùa thi, anh Trần Doãn Tới - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên đội hình tại trường THPT Chuyên Nguyễn Du.

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 được các huyện, thị, thành đoàn thành lập những đội tình nguyện tiếp sức mùa thi tương ứng với các điểm thi.

Đây là năm đầu tiên tỉnh Đắk Lắk thành lập đội hình tiếp sức cho các bạn học sinh từ lớp 9 lên lớp 10. Các hoạt động được đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh như: hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến kỳ thi; hỗ trợ các điều kiện đi lại, nước uống, ăn trưa cho thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi; vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi…

Anh Trần Doãn Tới nhấn mạnh, bên cạnh đó, đội hình phối hợp lực lượng công an hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi, các điểm có mật độ giao thông cao; phối hợp cùng địa phương, bệnh viện, trường học xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, sức khỏe, tai nạn... Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân, các bậc phụ huynh và thí sinh dự thi để rác thải đúng quy định.

Chương trình tiếp sức mùa thi tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã được Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Thị Đoàn Buôn Hồ thành lập 4 đội hình, với 230 thành viên tham gia.

Ngày 9/6, Thị Đoàn Buôn Hồ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại ngày ra quân, đoàn viên thanh niên trồng 300 cây bằng lăng tím; Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; Cài đặt mã định danh điện tử và tài khoản thanh toán điện tử cho người dân địa bàn xã Ea Blang; Mở lớp bơi miễn phí cho trẻ em tại xã Ea Drông; Tại ngày ra quân, Thị Đoàn lắp đặt công trình thanh niên số hoá di tích lịch sử - Lịch sử Đảng bộ xã.