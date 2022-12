Đại tá Nguyễn Thành Lợi làm Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM

TPO - Trước khi được giao nhiệm vụ Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM, Đại tá Nguyễn Thành Lợi là Trưởng Công an quận Tân Bình.

Trưa 9/12, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã trao quyết định của UBND thành phố về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thành Lợi - Trưởng Công an quận Tân Bình (Công an TPHCM) giữ chức vụ Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Phan Văn Mãi bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Thành Lợi sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm ở cương vị mới.

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, nhiệm vụ của Ban An toàn giao thông (ATGT) ở TPHCM không chỉ đảm bảo trật tự giao thông, mà còn phải có tầm nhìn để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo ATGT, phát triển giao thông cho đô thị trên 10 triệu dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thành Lợi bày tỏ vinh dự vì được giao trọng trách. Ông hứa sẽ nỗ lực phấn đấu cùng tập thể đơn vị phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu cho thành phố các biện pháp đảm bảo giao thông an toàn, phục vụ cho sự phát triển chung của TPHCM.

Đại tá Nguyễn Thành Lợi sinh năm 1977, quê ở huyện Củ Chi (TPHCM), có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.