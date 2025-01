Đại tá Đỗ Đức Trịnh phụ trách điều hành Công an tỉnh Bắc Giang.

TPO - Đại tá Đỗ Đức Trịnh - Phó Giám đốc được giao phụ trách điều hành Công an tỉnh Bắc Giang cho đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Theo đó, Bộ trưởng Công an giao Đại tá Đỗ Đức Trịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh Bắc Giang từ ngày 20/1 cho đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó, ngày 20/1, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.