Năm 2024, Công an Bắc Giang khởi tố hơn 200 bị can tội tham nhũng, kinh tế và môi trường

TPO - Năm 2024, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố 105 vụ án, với 218 bị can về tội tham nhũng, kinh tế và môi trường; 374 vụ án về tội ma túy.

Sáng 31/12, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức họp báo thông tin kết quả công tác năm 2024. Theo đó, năm qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã mở 7 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với phương châm “giữ sạch nhà, quét rác thường xuyên”, làm chuyển biến căn bản tình hình hoạt động của tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội của Công an tỉnh Bắc Giang đạt hơn 91%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ khám phá hơn 98%. Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, khởi tố 105 vụ, với 218 bị can phạm tội tham nhũng, kinh tế và môi trường; khởi tố 374 vụ án, với 609 bị can phạm tội về ma túy. Đến nay, tỉnh Bắc Giang không còn băng nhóm tội phạm hình sự, không còn tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đại tá Nguyễn Hữu Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang thông tin thêm, với tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt hơn 91% của Công an tỉnh Bắc Giang đã vượt chỉ tiêu chung là 75%. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh không còn băng nhóm tội phạm hình sự là kết quả xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang.

Đáng chú ý, tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin về loại tội phạm mới lừa đảo trên mạng xã hội. Đó là dùng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền cán bộ và người dân. Thời gian qua, một số cán bộ và người dân bị các đối tượng cắt ghép hình nhạy cảm, rồi bị đe dọa đưa hình ảnh nhạy cảm lên mạng để tống tiền.

Thủ đoạn của loại tội phạm này là thu thập thông tin, dữ liệu và hình ảnh trên mạng xã hội và các nguồn khác. Sau đó, các đối tượng cắt ghép hình ảnh nhạy cảm cán bộ và người dân, rồi sử dụng sim rác để gọi điện đe dọa đưa hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân, bạn bè để tống tiền.

Tháng 11, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khám xét một văn phòng ở Quảng Ngãi, sau đó khởi tố vụ án và 13 bị can liên quan hành vi phạm tội cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền trên mạng, do đối tượng Lê Văn Triều cầm đầu.

Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo cán bộ và người dân thận trọng khi nhận tin nhắn từ người lạ. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang lưu ý thêm, việc quản lý số thuê bao điện thoại vẫn có hạn chế, còn nhiều sim rác nên gây khó khăn trong việc phòng chống tội phạm công nghệ cao trên mạng, trong đó có việc cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền.

Năm 2024, Công an tỉnh Bắc Giang có 419 tập thể và 924 cá nhân được khen thưởng các cấp, trong đó Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 tập thể và 3 cá nhân, Bộ trưởng Công an tặng 10 Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân.