Đại học Bách khoa Hà Nội mở cổng đăng kí xét tuyển phương thức tài năng từ ngày 16/4

TPO - Ngày 16/4 tới đây, thí sinh có nguyện vọng tham gia xét tuyển năm 2024 vào Đại học Bách khoa Hà Nội bằng phương thức xét tuyển tài năng có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyển trên cổng tuyển sinh của Đại học này.

Theo Đề án tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2024, ĐH Bách khoa Hà Nội sử dụng 3 phương thức tuyển sinh là xét tuyển tài năng, xét kết quả thi đánh giá tư duy (do ĐH này tổ chức) và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, phương thức xét tuyển tài năng được thực hiện sớm nhất, cho phép thí sinh nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến từ ngày 16/4.

Ở phương thức này, những thí sinh có đầy đủ các điều kiện như sau nếu muốn xét tuyển có thể tham gia.

Diện 1, xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh tham gia xét tuyển phương thức này cần chuẩn bị:

Ảnh chụp CCCD hoặc CMND; ảnh chụp Giấy chứng nhận (GCN) đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Thí sinh lưu ý có thể sử dụng giải thưởng trong các năm lớp 10, 11, 12. Nếu thí sinh có nhiều giải thưởng, chọn giải cao nhất để đăng ký xét tuyển thẳng.

Thí sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024, nếu chưa có Giấy chứng nhận đạt giải, có thể sử dụng Quyết định công nhận đạt giải để làm minh chứng, khi nào có GCN bản gốc thì nộp bổ sung.

Diện 2, xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ quốc tế: SAT, ACT, A-Level, AP, IB cần chuẩn bị ảnh chụp CCCD hoặc CMND.

Ảnh chụp học bạ hoặc bảng điểm từ học kỳ I lớp 10 đến hết học kỳ I lớp 12.

Một thư tự giới thiệu/thư động lực bằng tiếng Anh.

Ảnh chụp chứng chỉ dùng để xét tuyển thẳng.

Thí sinh lưu ý minh chứng Học bạ hoặc Bảng điểm phải là ảnh chụp bản gốc.

Những thí sinh tham gia xét tuyển thuộc diện 1 và diện 2 được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên.

Diện 3, xét tuyển thẳng theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Thí sinh cần chuẩn bị ảnh chụp CCCD hoặc CMND.

Ảnh chụp Học bạ hoặc Bảng điểm từ Học kỳ I lớp 10 đến hết học kỳ I lớp 12.

Một thư tự giới thiệu bản thân/thư động lực và 2 thư giới thiệu của giáo viên.

Minh chứng tính điểm thành tích: gồm ít nhất 01 trong các giấy tờ sau:

GCN tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc GCN đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Tư/Khuyến khích trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố do Sở GD&ĐT tổ chức (hoặc tương đương do các ĐH quốc gia, ĐH vùng tổ chức) các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ, tổ hợp trong thời gian học THPT;

GCN tham dự cuộc thi khoa học kĩ thuật quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức;

GCN tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ vòng thi tháng trở lên

Chứng chỉ IELTS (Academic) 6.0 trở lên (hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương) được đăng ký xét tuyển vào các ngành ngôn ngữ Anh, Kinh tế - Quản lý; Công nghệ-Quản lý Giáo dục.

Học sinh hệ chuyên (gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các Trường ĐH không thuộc ĐH, ĐH quốc gia, ĐH vùng.

Minh chứng tính điểm thưởng gồm ít nhất 1 trong các giấy tờ sau:

GCN đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trở lên và chưa sử dụng để tính điểm thành tích.

GCN đạt giải trong các cuộc thi học tập, nghiên cứu khoa học, STEM, … từ cấp tỉnh/thành phố trở lên.

GCN đạt giải trong các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, … từ cấp tỉnh/thành phố trở lên.

Khen thưởng cho hoạt động phong trào, tình nguyện vì cộng đồng ở các cấp (từ cấp đơn vị đến cấp quốc gia).

Ở phương thức này, thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Minh chứng Học bạ, Bảng điểm, hoặc các thành tích đạt được phải là ảnh chụp bản gốc.

ĐH Bách khoa Hà Nội lưu ý chung với thí sinh khi tham gia xét tuyển phương thức tài năng là nếu chưa có CCCD hoặc CMND thì sử dụng Mã định danh cá nhân.

Thư giới thiệu của giáo viên và thư tự giới thiệu bản thân của thí sinh có thể viết tay hoặc đánh máy. Giáo viên có thể là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy các môn học ở bậc THPT, hoặc là giáo viên dạy đội tuyển cho các thí sinh.