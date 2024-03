Đã tìm ra người tung tin thất thiệt nữ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn là cháu lãnh đạo Bộ Công an

TPO - Cơ quan chức năng Hà Nội đã xác minh và xử phạt một người đàn ông có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về nữ tài xế ô tô là người nhà lãnh đạo Bộ Công an lên mạng xã hội.

Ngày 11/3, liên quan đến việc một số trang mạng đăng tải thông tin nữ tài xế ô tô va chạm với người điều khiển xe máy là cháu một lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã xác minh và làm việc với người đăng tải thông tin trên.

Cơ quan chức năng xác định, anh Vũ Sơn T. (SN 1986, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) sử dụng tài khoản Facebook tên "Bố Bi Sóc" đăng tải thông tin với nội dung: "Đã xác định chị đại được cho là con cháu Bộ trưởng T.L. Họ tên: TO Lan Hương, bài báo lại viết ngược tên là L.H.T. Người gây tan nạn, và được công an bảo vệ như vị vua vị tướng đây ạ mà dân bức xúc nhất, có link fb ở dưới ạ".

Cơ quan công an khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an TP Hà Nội. Đồng thời mời người này đến làm việc.

Với hành vi nêu trên, đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt anh Vũ Sơn T. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, với số tiền phạt 7,5 triệu đồng.

Như tin đã đưa, khoảng 23h ngày 5/3, chị T. lái xe ô tô BKS 30H-119.XX di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng, đã va chạm với xe máy của anh Nguyễn Việt A. (SN 1999, trú tại quận Bắc Từ Liêm) đang dừng sát vỉa hè (đối diện khu vực số 38 Trần Cung).

Sau khi xảy ra va chạm, nhận được tin báo, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã đến hiện trường giải quyết.

Kiểm tra nồng độ cồn với chị T. cho kết quả 0,573 mg/l khí thở, anh A. không có nồng độ cồn. Lực lượng CSGT đã đưa 2 lái xe vào Bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra chất kích thích nhưng không phát hiện và tạm giữ 2 phương tiện nói trên.

Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người dân tụ tập rất đông theo dõi gây mất an ninh trật tự và đăng tải lên mạng xã hội.

Cùng lúc này, một số trang mạng xã hội đưa tin chị T. tự xưng là cháu của một lãnh đạo Bộ Công an. Qua lời khai của người phụ nữ và kết quả xác minh, lực lượng chức năng xác định chị T. không có bất kỳ quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an.

Cơ quan chức năng xác minh để xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật nêu trên.