‘Đà Lạt đêm say’ hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị

TPO - Sản phẩm du lịch mới “Đà Lạt đêm say” là một trong những điểm nhấn trong tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm nay.

Ngày 27/5, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Lâm Đồng cho biết, “Đà Lạt đêm say” là một trong những sản phẩm du lịch mới, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

Giữa tháng 4 vừa qua, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã khai trương đoàn tàu du lịch “Hành trình đêm Đà Lạt” nối liền ga Đà Lạt (nhà ga cổ ở trung tâm thành phố) với ga Trại Mát ở vùng ngoại ô.

Bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt - nhận định, đây là một ý tưởng sáng tạo gắn với đề án phát triển kinh tế đêm Đà Lạt. Mấy tháng trước, chương trình kết hợp âm nhạc và di sản trên đường sắt Đà Lạt - Trại Mát đã mang lại ấn tượng tuyệt vời cho người trải nghiệm.

Đây là chương trình du lịch đêm khép kín kết nối ga Đà Lạt với các điểm du lịch dịch vụ tại điểm ga Trại Mát.

Hành trình sẽ bắt đầu vào khoảng 18h hàng ngày tại ga Đà Lạt, nơi du khách có thể check-in với nhà ga xe lửa cổ nhất Việt Nam do người Pháp xây dựng. Công trình kiến trúc độc đáo này lấy cảm hứng thiết kế từ núi Lang Biang huyền thoại và mái nhà rông Tây Nguyên truyền thống; đã được công nhận là Di tích kiến trúc cấp quốc gia.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, trong khoảng nửa tiếng ngồi trên toa tàu với tốc độ di chuyển 15 km/h, du khách có thể thoải mái khám phá vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn của thành phố hoa và tận hưởng không khí mát lạnh ban đêm.

Nếu có nhu cầu, hành khách có thể thưởng thức rượu vang với đặc sản Đà Lạt trong tiếng nhạc du dương do các nghệ sĩ chơi đàn guitar, violin hay kèn saxophone biểu diễn.

Xuống ga Trại Mát, du khách sẽ được xe điện đón đến Xóm Lèo (phường 11). Cái tên nghe dân dã nhưng với độ cao lý tưởng và sở hữu những quán cà phê “chất như nước cất”, Xóm Lèo là “tọa độ” ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất Đà Lạt.

“Ngắm nhìn khung cảnh Đà Lạt từ trên cao khiến em cảm thấy bình yên đến lạ. Background mây trời bao la cùng thung lũng đèn tại Xóm Lèo quả là điểm sống ảo có một không hai”, bạn Lê Nguyễn Trà My (đến từ TPHCM) thổ lộ.

Tại Xóm Lèo, du khách có thể trải nghiệm "5 say": Say với những bức ảnh đẹp. Say với view 360 ngắm nhìn thung lũng đèn từ trên cao. Say với cảm giác se lạnh của Đà Lạt vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Say với ẩm thực độc đáo của Đà Lạt. Say với những câu chuyện nói về cảnh đẹp và tình yêu Đà Lạt bằng âm nhạc.

Đến khoảng 21h, du khách sẽ được đưa trở lại trung tâm TP. Đà Lạt bằng xe điện để có những cảm nhận và góc nhìn khác về xứ lạnh.