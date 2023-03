Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng lãnh án 5 năm tù

TPO - Ngày 31/3, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Trung (63 tuổi, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng mức án 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ”.

Cùng với tội danh trên, TAND TP Đà Nẵng cũng tuyên phạt bị cáo Lâm Phụng Tiên (57 tuổi, nguyên kế toán Công ty nhà Đà Nẵng) 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Bùi Lê Duy (45 tuổi, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Công trình giao thông và xây dựng), Lê Thị Thu Hà (46 tuổi, nguyên kế toán Xí nghiệp); Nguyễn Hoàng Phượng Uyển (63 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài chính Công ty nhà Đà Nẵng) cùng mức án 3 năm tù.

Theo nội dung cáo trạng, Công ty nhà Đà Nẵng là doanh nghiệp nhà nước do UBND TP Đà Nẵng nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu. Nhà đất tại số 186 đường Trần Phú, quận Hải Châu được UBND TP Đà Nẵng cấp 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 104200 ngày 24/4/2009 có diện tích 322,7m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh và số AN 104001 ngày 22/4/2009 có diện tích 68,4m2, đất ở tại đô thị.

Quá trình mua, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất này được Lâm Phụng Tiên hạch toán và theo dõi trong danh mục tài sản cố định thuộc doanh nghiệp nhà nước.

Mặc dù việc bán tài sản cố định thuộc doanh nghiệp nhà nước phải tổ chức bán đấu giá và tổ chức thẩm định giá trước khi bán theo quy định, nhưng ngày 27/4/2009, Nguyễn Quang Trung tự quyết định việc chuyển nhượng và giá chuyển nhượng nhà đất theo Giấy CNQSDĐ số AN 104001 (diện tích 68,4m2, diện tích sử dụng 255,4m2) tại 186 Trần Phú cho Công ty Cổ phần địa ốc ô tô Phương Trang với giá hơn 1,9 tỷ đồng, gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Xí nghiệp Công trình giao thông và xây dựng là đơn vị kinh tế trực thuộc Công ty nhà Đà Nẵng. Ngày 14/9/2007, Nguyễn Quang Trung ký quyết định cấp tài sản là quyền sử dụng đất tại số 31 Núi Thành (diện tích 620m2) cho Xí nghiệp Công trình giao thông và xây dựng. Ngày 17/9/2007, Công ty nhà Đà Nẵng lập biên bản bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại 31 Núi Thành cho Xí nghiệp quản lý và hạch toán ghi tăng tài sản cố định của Xí nghiệp.

Quá trình tiến hành kiểm kê tài sản để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, mặc dù 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho 2 thửa đất diện tích 184,7m2 và 433,1m2 tại địa chỉ số 31 Núi Thành đã được hợp thửa và được thay thế bằng một giấy chứng nhận cho thửa đất 620m2. Vậy nhưng Trung, Uyển, Duy, Hà là các thành viên của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ kiểm kê tài sản có hành vi kiểm kê tài sản để lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa không đúng các quy định.

Cụ thể, các bị cáo đã sử dụng bản sao 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ để kê khai, xác định giá trị tài sản không đúng với thực tế hai thửa đất đã được hợp thửa, làm giảm hệ số sinh lời của đất, giảm giá trị của thửa đất khi xác định giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng.

Tổng cộng số tiền nhà nước bị thất thoát trong vụ án là hơn 2,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, tự nguyện tác động Công ty nhà Đà Nẵng và Công ty CP Xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng khắc phục toàn bộ thiệt hại đã gây ra.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Quang Trung thực hiện hành vi phạm tội 2 lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 2 lần trở lên”.