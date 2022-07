Cứu sống người đàn ông ngoại quốc bụng to khổng lồ suýt vỡ

TPO - Nhập viện với chiếc bụng to khổng lồ do bị bóc tách động mạch chủ ngực bụng dọa vỡ, tăng huyết áp trên nền người bệnh béo phì, người đàn ông quốc tịch Đài Loan may mắn được các bác sĩ ở TP Cần Thơ cứu sống.

Trưa 25/7, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống thành công một nam bệnh nhân người Đài Loan nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân nói trên là anh L.C.L (37 tuổi, quốc tịch Đài Loan, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Cần Thơ). Trước nhập viện 1 giờ, anh L. đột ngột đau ngực, đau sau xương ức, vã mồ hôi, môi tím nên người nhà lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo gia đình, anh L. có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị. Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng và chẩn đoán anh này bị bóc tách động mạch chủ ngực bụng doạ vỡ, tăng huyết áp trên nền người bệnh béo phì. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm để giải quyết chỗ rách nội mạc động mạch chủ gây bóc tách cho bệnh nhân. Trải qua hơn 4 giờ thực hiện, ca phẫu thuật đã thành công. Hiện, sức khỏe anh L. đang chuyển biến tốt, chỉ số sinh hiệu ổn định, được chuyển về nội trú theo dõi, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Theo Bác sĩ CKII Trần Phước Hoà - Trưởng Khoa Ngoại tim mạch – Lồng ngực, bệnh lí bóc tách động mạch chủ là một cấp cứu khẩn cấp cần giải quyết ngay để cứu các tạng bên trong cơ thể bệnh nhân. "Đây là bệnh nguy hiểm, diễn biến thầm lặng, đặc biệt trên bệnh nhân có bệnh lí tăng huyết áp lâu năm và béo phì. Người bệnh thường không có bất cứ triệu chứng nào trong suốt quá trình ủ bệnh, cho đến khi các triệu chứng đột ngột xuất hiện. Nguy hiểm hơn là xảy ra các biến chứng bóc tách thành mạch, tắc mạch do huyết khối, thậm chí là vỡ mạch máu nguy hiểm tính mạng. Trong đó, bóc tách động mạch chủ là một cấp cứu y khoa với nguy cơ tử vong lên đến 90%" – Bác sĩ Hoà thông tin. Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi có các triệu chứng đau bụng, sờ thấy khối to ở bụng,…cần đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán và sớm có phương án điều trị kịp thời.