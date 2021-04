Cựu công chức Văn phòng UBND TPHCM viết bài xúc phạm lãnh đạo bị phạt 54 tháng tù

TPO - Hôm nay (15/4), TAND quận Tân Phú, TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Quách Duy (nguyên công chức Văn phòng UBND TPHCM) 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 BLHS 2015.

Theo cáo trạng, năm 2019, Facebook Duy Quách đăng tải 20 bài viết liên quan đến các vấn đề xã hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM. Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho rằng, 3 bài viết trên tài khoản này (từ ngày 3/3 đến 15/4/2019) có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự của một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc vu khống khống lãnh đạo thành phố.

Làm việc với cơ quan chức năng, chuyên viên văn phòng UBND TPHCM Quách Duy xác nhận tài khoản Facebook là của mình, nội dung các bài viết thu thập từ thông tin trên mạng.

Ngày 18/9/2020, bị cáo Quách Duy bị công an bắt tạm giam. Quá trình khám xét chỗ ở, Cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú thu giữ nhiều tài liệu khác, đáng chú ý có tài liệu đóng dấu “Mật”, “Tối mật”, “Tuyệt mật”… nên đã chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM theo thẩm quyền.

Hội đồng xét xử nhận định, cáo trạng truy tố bị cáo là có cơ sở, đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo Quách Duy là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.