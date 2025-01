Cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch, gia đình quá khó khăn định 'buông xuôi'

TPO - Ngày 22/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp vừa cứu sống bệnh nhân quê Hậu Giang nhồi máu cơ tim nguy kịch.

Theo đó, bệnh nhân nam B.V.P. (SN 1962, ngụ ở Hậu Giang) được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào chiều 19/1, trong tình trạng mạch chậm, huyết áp thấp, choáng, đau ngực trái. Tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường khoảng 14 năm có điều trị tại địa phương.

Bệnh nhân P. được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành dưới giờ thứ 7 có chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu, khi nghe thông báo về kinh phí để can thiệp mạch vành thì gia đình gần như buông xuôi.

Tuy nhiên với quan điểm cứu người trước, viện phí tính sau của Ban Giám đốc Bệnh viện, các bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp chạy đua với thời gian thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân.

Thực hiện qui trình báo động đỏ nội viện, bỏ qua mọi thủ tục hành chính, bệnh nhân được nhanh chóng chuyển xuống phòng can thiệp. Kết quả, bệnh nhân P. bị tắc động mạch vành phải đoạn III và huyết khối, ê-kíp can thiệp thành công sang thương bằng stent phủ thuốc, thời gian can thiệp là 30 phút.

Hiện, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, giảm đau ngực, dấu hiệu sinh tồn ổn định và sinh hoạt gần như bình thường, dự kiến xuất viện ngày 23/1.

Hoàn cảnh bệnh nhân P. rất khó khăn, bản thân mất sức lao động nhiều năm do các bệnh phối hợp (tăng huyết áp, đái tháo đường), vợ bán vé số nuôi cả gia đình, con trai bị kém trí được hưởng trợ cấp của Nhà nước. Toàn bộ viện phí ngoài bảo hiểm y tế gần 500 triệu đồng được bệnh viện huy động nguồn xã hội ủng hộ.