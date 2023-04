Cưỡng chế các trường hợp xâm chiếm dự án Đại học Quốc gia TPHCM

TPO - Bình Dương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân xâm chiếm tại khu vực dự án Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, sau khi vận động nhưng người dân không tự tháo dỡ công trình.

Ngày 25/4, đại diện lãnh đạo UBND TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, tại dự án Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM còn nhiều trường hợp xâm chiếm đất, trong đó có phần diện tích thuộc tỉnh Bình Dương quản lý.

Đối với phần thuộc tỉnh Bình Dương, TP. Dĩ An sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất với sáu hộ dân, bắt đầu từ ngày 24-26/5/2023 tới đây.

Trong số này có bốn hộ hiện trạng trên đất có nhà ở, nhà trọ, vật kiến trúc và cây cối gồm: Hộ ông Đặng Văn Thao, diện tích cưỡng chế 400m2; hộ bà Nguyễn Thị Bự, diện tích thu hồi 124,5m2; hộ bà Nguyễn Thị A, diện tích cưỡng chế trên 585m2 và những người thuộc hàng thừa kế của ông Phạm Văn Thành có tổng diện tích thu hồi 8.065m2.

Hai hộ còn lại gồm những người thuộc hàng thừa kế của bà Lại Thị Điệu, tổng diện tích cưỡng chế 2.278m2 và hộ ông Trần Văn Sơn, tổng diện tích trên 10.605m2.

Hiện nay hộ bà Nguyễn Thị Bự và hộ ông Trần Văn Sơn đã tự giác tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, thu gom vật dụng và đang chờ thông báo cưỡng chế chính thức sẽ tiến hành di dời, bàn giao mặt bằng. Đối với bốn hộ còn lại, TP. Dĩ An đã lên phương án cưỡng chế, bao gồm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bố trí lực lượng, phương tiện, nơi tập kết tạm giữ vật dụng cưỡng chế, phối hợp lực lượng công an, quân đội giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực diễn ra cưỡng chế…

Theo lãnh đạo TP. Dĩ An, từ nay đến ngày cưỡng chế, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ tự giác di dời, thống kê danh sách vận động sinh viên, người dân thuê trọ, thuê kiot tại các địa điểm lấn chiếm nhanh chóng rời khỏi khu vực cưỡng chế để tránh ảnh hưởng trong quá trình cưỡng chế.

Dự án Đại học Quốc gia TPHCM được Thủ tướng Chính phủ duyệt quy hoạch lần đầu vào tháng 6/2003 với quy mô gần 644 ha. Phía Bắc dự án giáp các phường Bình An, Đông Hoà (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương); phía Nam giáp đường Xuyên Á (xa lộ Đại Hàn cũ), Trường Đại học Nông Lâm TPHCM và Trường Đại học Thể dục Thể thao Trung ương II; phía Đông giáp Viện Công nghệ sinh học nhiệt đới thuộc Trung tâm Khoa học Công nghệ Quốc gia, quốc lộ 1A, Trường Đại học An Ninh; phía Tây giáp phường Linh Xuân (TP. Thủ Đức, TPHCM).