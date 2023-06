'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tập 31: Lưu (NSƯT Hoàng Hải) bán máu, bán thận để trả nợ

TPO - Với số nợ lớn từ việc vay nặng lãi của Thạch (Việt Hoàng), Lưu (NSƯT Hoàng Hải) làm tất cả mọi việc để trả nợ cho con trai. Công việc nặng nhọc thế nào Lưu cũng nhận, thậm chí còn bán máu để có thêm tiền. Trong khi đó, chuyện vay nợ vỡ lở ảnh hưởng lớn đến chuyện học hành của Thạch (Việt Hoàng).

Trong tập 30 bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, khi mọi người khuyên báo công an, Lưu (NSƯT Hoàng Hải) nói rằng nếu báo công an mà không phải trả nợ, anh báo từ lâu rồi. Anh lo chuyện không đơn giản, bởi nếu báo công an trình tự, thủ tục khai báo mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến việc học của Thạch.

Dù xóm trọ đồng lòng đuổi nhóm đòi nợ đi, nhưng số nợ vẫn còn đó. Lưu phải "nai lưng" làm lụng, kiếm tiền để trả nợ cho Thạch (Việt Hoàng).

Trong tập 31, bà Hòa (Anh Thơ) biết chuyện Luyến (Thanh Hương) và Nghĩa (Thanh Dương) chia tay. "Chuyện này làm tao muối mặt với lão ý. Mà tao cũng không lạ gì tính của mày đứng núi này trông núi nọ. Có phải mày thích Lưu?", Hòa nói.

Hòa cũng dặn Luyến "tỉnh táo" không được cho bố con Thạch vay tiền trả nợ không lại "mất cả chì lẫn chài". "Nhiều khi mờ mắt vì tình. Có bao nhiêu là dâng hiến hết. Không có tiền có khi còn đi vay để cho nó tiền", Hòa nhắc nhở.

Chuyện vay nợ của Thạch vỡ lở, tất cả bạn học trong khoa đều biết Thạch vay nóng để trả nợ. Không những vậy, chủ nợ liên tục làm phiền bạn học Thạch để đòi nợ.

"Chúc mừng nhé nhân vật chính trong bộ phim Chạy nợ. Bây giờ không còn là việc riêng của mày nữa rồi. Không chỉ phát tờ rơi đâu, cả lớp bị nhắc tên làm phiền. Khôn hồn mà trả nợ đi", bạn học Thạch mỉa mai.

Lưu gọi nhóm đòi nợ đến để trả nợ, số tiền đầu tiên anh trả cho nhóm đòi nợ chỉ có 3,5 triệu đồng nhưng nhóm chủ nợ chê "không bõ". "Tiền nào chả là tiền. Nhận tiền xong cho cái biên nhận. Thằng này hôm nay hơi mệt cho nên không muốn đôi co. Có gì cứ làm việc với Luyến lươn", nói xong Lưu đẩy Luyến lên giúp.

Để trả nợ cho con trai, Lưu quyết định bán máu. Trước cửa bệnh viện, Lưu nghe được câu chuyện về đường dây bán nội tạng. "Tôi nghe nói chúng nó dẫn được một khách hoa hồng kiếm cả trăm triệu. Nếu hiến thận không được bao nhiêu tiền đâu. Nhưng nếu bán cho chúng nó thu được mấy trăm triệu", một người nói. Số tiền này đủ để Lưu trả hết số nợ của hai cha con.

Lưu có ý định bán thận trả nợ? Thạch sẽ nói gì với các bạn? Tập 31 bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao lên sóng lúc 21h40 ngày 12/6.