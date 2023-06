'Nơi giấc mơ tìm về' tập 13: Bà Lan (NSND Lê Khanh) bị nhốt

TPO - Bà Lan vô tình mắc kẹt trong kho thực phẩm của viện dưỡng lão. Trong kho không có đồ ăn, chỉ còn lại một chai nước gần cạn. Tuổi cao, sức khỏe không tốt lại ở lâu trong không gian kín khiến bà vô cùng mệt mỏi.

Trong tập 12 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về, sau khi giao lại ghế Tổng giám đốc cho Gia An (Lãnh Thanh), bà Lan (NSND Lê Khanh) bắt đầu tìm hiểu những chuyện liên quan đến viện dưỡng lão công ty quản lý.

Bà phát hiện khâu quản lý nguyên liệu, thực phẩm của viện dưỡng lão có vấn đề bởi theo số liệu nhập vào trên hệ thống, nguyên liệu phải đủ cung ứng, không thể thiếu hụt như nhân viên bếp báo cáo.

Trong tập 13, Gia An và Phương (Việt Hoa) cần ra ngoài làm việc. Thấy Phương và Gia An luôn đồng hành với nhau, Mai Anh (Minh Thu) tức giận đẩy Phương suýt ngã. May mắn, Gia An kịp thời đỡ Phương.

"Người cần đỡ là em, không phải chị ta. Em đi cùng anh. Cả công ty ai cũng biết em là người yêu anh. Chị ta chỉ là trà xanh thôi", Mai Anh nói.

Gia An và Phương gặp lãnh đạo của viện dưỡng lão. "Xin hỏi bà tôi ở phòng nào? Tôi muốn gặp bà tôi - bà Nguyễn Phương Lan. Bà tôi đang ở đây đúng không?", Gia An hỏi. Vị lãnh đạo đáp rằng bà Lan lúc chiều ở viện dưỡng lão nhưng đã rời đi vào cuối giờ chiều.

Nghe vậy, ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) sốt sắng: "Thông tin có chính xác không? Có ai nhìn thấy không?". Vị này nói rằng bà Lan không bao giờ ngủ lại viện dưỡng lão. Bà Lan bị mắc kẹt trong kho thực phẩm của viện dưỡng lão. Trong kho không có đồ ăn, chỉ còn lại một chai nước gần cạn.

Bà đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt lại ở lâu trong không gian kín khiến bà vô cùng mệt mỏi. Bà Lan lả đi trong kho thực phẩm. Đúng lúc này, viện dưỡng lão đột nhiên mất điện, đẩy bà Lan vào tình thế nguy hiểm.

Ai sẽ giải cứu bà Lan? Sức khỏe của bà ra sao? Tập 13 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 8/6.