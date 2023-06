'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tập 30: Lưu (NSƯT Hoàng Hải) tức giận

TPO - Nhóm chủ nợ kéo đến xóm trọ đòi tiền bố con Lưu (NSƯT Hoàng Hải), cả xóm trọ bày cách cho Lưu báo công an. Tuy nhiên người làm bố lại lo xa, sợ ảnh hưởng tương lai của con trai.

Trong tập 29 bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, Lưu (NSƯT Hoàng Hải) phát hiện quý tử Thạch (Việt Hoàng) vay nóng để trả nợ. Thạch còn nhận tiền của người yêu (Hà Đan) để trả nợ. Lưu vô cùng tức giận.

Trong tập 30, khi mọi người khuyên báo công an, Lưu nói rằng nếu báo công an mà không phải trả nợ, anh báo từ lâu rồi. "Bây giờ mình báo công an biết đâu chỉ phải trả đúng số tiền mà mình vay thôi, còn tiền lãi không phải trả. Như thế đỡ được nhiều tiền lắm đấy", Điền (Tô Dũng) khuyên.

Lưu lo chuyện không đơn giản như mọi người đang nghĩ. Nếu báo công an trình tự, thủ tục khai báo mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến việc học của Thạch. "Nhỡ trường đuổi, tương lai nó sẽ ra sao?", Lưu nói.

Điền trách Lưu ngày xưa hay mắng mình trả nợ cho con trai. Dù biết là "ngu" nhưng Điền mong lần trả nợ nào cũng là lần cuối. "Thằng K cơ nhà này khác. Nó không ăn chơi, cờ bạc mà chỉ là yêu lần đầu nên ngu vì tình. Mà ai yêu rồi cũng ngu", Lưu khẳng định.

Hòa (Anh Thơ) ngày càng không thích Thạch. "Có thằng ngu nào cần tiền mà lại đi xin không? Nó phải tỏ ra khổ sở, bất hạnh con mới thương, mới bỏ tiền ra cho nó", Hòa mắng.

Nga (Hà Đan) không vui vì mẹ luôn hạ thấp người yêu mình. Cô khẳng định không phải ai nghèo cũng xấu. Hòa đồng tình với Nga rằng người nghèo không xấu nhưng "nghèo rất dễ tham lam". Bà cho rằng những người hay lợi dụng lòng tốt, lâu ngày cũng trở nên xấu xa.

"Con không ngờ mẹ lại có suy nghĩ thiển cận như thế ạ", Nga buồn rầu. Câu nói của Nga khiến bà Hòa "nổi đóa". "Tôi cho cô tiền ăn học để cô nói với mẹ thế à? Tốt nhất là bỏ thằng đầu đường xó chợ ấy đi. Con suy nghĩ cho thấu đáo vào. Một là nó, hai là mẹ", bà Hòa tuyên bố.

Nhóm đòi nợ đến tận xóm trọ để đòi tiền bố con Thạch. "Con trai ông vay nợ chúng tôi có giấy tờ đàng hoàng", một tên trong nhóm đòi nợ nói. Thấy nhóm đòi nợ "tóm" được Thạch, Điền liền cảnh cáo "bước chân vào xóm trọ này là không đâu". Lúc này, cả xóm trọ đồng lòng để cứu Thạch.

Số nợ đó được giải quyết thế nào? Mối quan hệ của Nga và bà Hòa sẽ ra sao? Tập 30 bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao lên sóng vào 21h40 ngày 7/6.