'Nơi giấc mơ tìm về' tập 11: Mai Anh (Minh Thu) muốn chiếm ghế giám đốc

TPO - Mai Anh (Minh Thu) đảm nhận nhiệm vụ xây dựng kịch bản cho buổi lễ thành lập công ty. Kế hoạch nhận được lời khen từ Tổng giám đốc Lan (NSND Lê Khanh). Tuy nhiên, Phương (Việt Hoa) vẫn chỉ ra những thiếu sót trong kịch bản của Mai Anh, thậm chí chỉ ra tham vọng của người yêu Gia An.

Trong tập 10 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về, Gia An (Lãnh Thanh) và Phương (Việt Hoa) tranh cãi về kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm thành lập công ty. Gia An muốn bữa tiệc "trẻ trung", "sôi động" nhưng Phương không tán thành. Cô cũng nhắc nhở Gia An không nên để cảm xúc cá nhân xen vào công việc.

Trong tập 11, Gia An nói rằng anh có sở thích và ước muốn riêng, muốn sống theo cách của mình. "Tôi thấy cậu sống trong phúc mà không biết hưởng. Ngoài kia những người tầm tuổi cậu bao người đang phải vật lộn. Họ chỉ cần một cơ hội thôi", Phương nói.

Gia An hiểu điều Phương nói nhưng chức vị, tiền tài không phải do chính mình làm ra, cũng không phải thứ anh theo đuổi. "Tôi có lý tưởng của mình và tôi sẽ không bỏ cuộc đâu", Gia An khẳng định.

Mai Anh (Minh Thu) đảm nhận nhiệm vụ xây dựng kịch bản cho buổi lễ thành lập công ty. Minh Anh hào hứng trình bày kế hoạch bài trí, trên sân khấu có màn chiếu để phát clip giới thiệu về quá trình hoạt động, phát triển của công ty.

Bà Lan (NSND Lê Khanh) xem kế hoạch của Mai Anh và khen: "Nếu được đúng như kế hoạch thì tốt đấy". Sau đó, bà Lan cũng tiết lộ với Mai Anh sẽ chuyển giao chiếc ghế đừng đầu công ty cho Gia An.

Sau buổi họp của công ty, Mai Anh lại gây khó dễ cho Phương. "Chị tài năng thật đấy. Có mỗi mình chị phát hiện kịch bản chương trình của tôi có vấn đề, còn lại không ai nhìn thấy gì", Mai Anh nói.

Không để ý thái độ hằn học, mỉa mai của Mai Anh, Phương khen cô "tuổi trẻ tài cao", tuy nhiên nếu đích đến của Mai Anh là vị trí giám đốc, cô cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Vào buổi lễ thành lập công ty, Phó Giám đốc Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) lo lắng bởi chưa thấy Gia An xuất hiện. Thế nhưng khi anh bước xuống xe, ông lại càng lo hơn vì Gia An thuê rất nhiều cô gái xinh đẹp đến để làm bữa tiệc thêm "trẻ trung", "sôi động".

Khách mời của buổi lễ có hài lòng với sự sắp đặt của Gia An? Kịch bản của Mai Anh có vấn đề gì? Tập 11 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 6/6.