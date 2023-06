'Nơi giấc mơ tìm về' tập 12: Phó giám đốc Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) có ý đồ xấu

TPO - Gia An (Lãnh Thanh) nghi ngờ Phó giám đốc Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) có ý đồ xấu với công ty khi bắt gặp ông Kình đang tìm kiếm tài liệu. Mai Anh thông báo ngay cho bà Lan (NSND Lê Khanh).

Trong tập 11 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về, sau buổi lễ thành lập công ty, bà Lan (NSND Lê Khanh) chuyển giao chiếc ghế đứng đầu công ty cho Gia An (Lãnh Thanh) và lui về phía sau.

Trong tập 12, Mai Anh (Minh Thu) đi tìm Gia An để báo tin bà Lan mất tích. Mai Anh hốt hoảng đi tìm, Gia An vẫn chìm trong giấc ngủ. Tức giận vì gọi mãi Gia An không tỉnh, Mai Anh hắt nước vào mặt cậu thiếu gia. "Dậy đi. Bà mất tích rồi", Mai Anh thông báo.

Sau khi rời ghế Tổng Giám đốc ở công ty Lala, bà Lan bắt đầu tìm hiểu những chuyện liên quan đến viện dưỡng lão công ty quản lý. Ngày đầu tiên đến viện dưỡng lão, bà được nghe ông Sang (NSND Trọng Trinh) phàn nàn về bữa ăn nơi đây.

"Cô chứng kiến tận mắt không lại bảo tôi đổ điêu cho lãnh đạo trung tâm", ông Sang nói. Dù nhân viên bếp ăn liên tục giải thích do vật giá "leo thang" nên mọi thứ bị cắt giảm đi một chút nhưng ông Sang không đồng tình. "Tôi biết cần phải thích nghi nhưng như này không hợp lý", ông Sang kiên quyết.

Nhìn lại khay thức ăn, bà Lan cho rằng bữa ăn đầy đủ dưỡng chất. Ông Sang mỉa mai bữa cơm đầy đủ dưỡng chất với những người thừa chất như bà Lan, còn ông cả đời "không biết nhân sâm là gì". "Chính vì tất cả việc này nên hôm nay tôi đến đây để nắm vững tình hình. Bác cứ bình tĩnh", bà Lan nói.

Trong khi đi tìm bà Lan, Gia An phát hiện Phó Giám đốc Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) đang lục tìm tài liệu quan trọng nào đó. Anh nghi ngờ lòng trung thành của ông Kình với bà Lan.

Bà Lan muốn kiểm tra kho thực phẩm của viện dưỡng lão, bởi theo số liệu nhập vào trên hệ thống, nguyên liệu đến hôm nay vẫn phải đủ cung ứng không thể thiếu hụt như nhân viên bếp báo cáo.

Bà Lan có phát hiện ra điều bất thường của viện dưỡng lão? Ông Kình có mưu đồ gì với công ty? Tập 12 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 7/6.