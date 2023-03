Cục đường Thuỷ nội địa chặn đứng hành vi bức tử sông Đà

TPO - Cục đường Thuỷ Nội địa (Bộ GTVT) vừa chặn đứng hành vi đổ đất đá bức tử sông Đà tại khu vực Yên Mông, TP Hoà Bình, sau khi nhận được phản ánh về tình trạng này. Chi cục Đường thủy Nội địa Khu vực I (Cục đường Thuỷ Nội địa) đã yêu cầu Công ty TNHH Đức An tạm dừng việc cải tạo bến.

Ngày 8/3, thông tin từ Cục Đường thuỷ Nội địa cho biết, sau khi nhận được phản ánh về việc san lấp đất đá lấn dòng sông Đà, ngày 3/3, Đội Thanh tra - An toàn số 9, Chi cục Đường thủy Nội địa khu vực I, phối hợp cùng đại diện Cảng vụ Hòa Bình; UBND xã Yên Mông (TP Hoà Bình) đã kiểm tra tình trạng tại khu vực bến Đức An của Công ty TNHH Đức An Hòa Bình tại km 49+407 đến km 49+477, trên bờ trái sông Đà thuộc địa phận xã Yên Mông, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Kết quả sau kiểm tra cho thấy, bến Đức An được công bố hoạt động tại Quyết định số: 789/QĐ-SGTVT ngày 19/9/2022 do Sở GTVT Hòa Bình cấp có hiệu lực đến ngày 15/9/2023. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, bến Đức An đang tiến hành cải tạo xây dựng lại bến, vùng đất trên bến.

Đáng chú ý, trong biên bản kiểm tra, ý kiến của UBND xã Yên Mông ghi "không thấy đổ đất đá xuống vùng nước trước bến".

Tuy nhiên, Tổ công tác vẫn yêu cầu công ty TNHH Đức An tạm dừng việc cải tạo bến và làm các thủ tục theo quy định để được cải tạo xây dựng lại theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Đường thủy Nội địa cho rằng, việc đổ đất đá xuống vùng nước đường thủy sẽ ảnh hưởng đến luồng, hành lang luồng và kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy. Do đó, UBND xã Yên Mông được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các yêu cầu trên của Công ty TNHH Đức An.

Quan sát của PV Tiền Phong cho thấy, bến Đức An rộng hàng nghìn m2 nằm ven sông Đà, với hàng nghìn m3 đất đá được tập kết san lấp tại đây. Tại khu vực này, đất đá bóp dòng sông Đà thành hình cổ trai.