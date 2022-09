Cục CSGT truy tìm đoàn xe máy phóng 'bạt mạng' trên cao tốc

TPO - Cục CSGT cho biết, đang xác minh, truy tìm nhóm thanh niên điều khiển 20 xe máy di chuyển thành đoàn, chạy với tốc độ cao trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây vào rạng sáng nay (5/9).

Trước đó, khoảng 1h40 ngày 5/9, tổ công tác Đội 6 - Cục CSGT làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông phát hiện hai nhóm thanh niên điều khiển 20 xe máy đi vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ Dầu Giây về TP Hồ Chí Minh).

Ngay lập tức, Đội 6 đã huy động lực lượng và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hai nhóm thanh niên này. Tuy nhiên, khi phát hiện CSGT, hai nhóm thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao hướng về QL51.

Do tính chất nguy hiểm, lực lượng CSGT chỉ kịp thời dừng, kiểm tra được hai xe máy BKS 61F1-472.XX do N.T.T (20 tuổi) và xe BKS 61F1-540.XX do N.H.L (24 tuổi, cả hai trú tại huyện Phú Giáo, Bình Dương) điều khiển.

Làm việc với tổ công tác, hai thanh niên nêu trên cho biết, ngày 2/9, hai nhóm hẹn nhau trên mạng xã hội để đi chơi. Ngày hôm sau, hai nhóm thanh niên điều khiển 20 xe máy xuất phát từ Bình Dương đi theo hướng QL1 ra TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Tối 4/9, cả đoàn đi từ TP. Phan Thiết về lại Bình Dương. Rạng sáng 5/9, khi di chuyển lên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thì bị CSGT ngăn chặn.

Hiện Đội 6 đang sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành xác minh và xử lý những cá nhân điều khiển xe vi phạm theo quy định.